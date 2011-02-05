Beşiktaş: 1 - Karabükspor: 1

T24

Beşiktaş-Karabükspor



İnönü Stadı'da büyük heyecana sahne olan Beşiktaş-Karabükspor maçı ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle berabere bitti.Konuk Karabükspor 55'te Emenike ile öne geçti, dört dakika sonra Deumi'nin kendi kalesine attığı gol skoru 1-1'e getirdi.30 bin kişinin izlediği mücadelede Hugo Almeida'nın bir şutunda top çizgiyi geçmesine rağmen hakem pozisyonu süzemedi ve gol kararı vermedi.Beşiktaş bu sonuçla puanını 32 yaparken, Karabükspor'un puanı 26 oldu.3. dakikada Nobre'nin pasıyla ceza alanı içinde sağda topla buluşan Ekrem, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bekleyen Almeida'ya bırakmak istedi ancak Kerim erken davranarak topu kornere gönderdi.8. dakikada Hakan Söyler'in pasıyla savunmanın arkasında ceza alanı içinde topla buluşan Emenike, Sivok'un müdahalesine rağmen yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.17. dakikada Hilbert'in pasında sağda topla buluşan Almeida ceza alanına girdiği anda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.30. dakikada Bülent Kocabey'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan İlhan'ın kafa vuruşunda kaleci Hakan son anda meşin yuvarlağa sahip oldu.38. dakikada Karabükspor'un soldan atağında Sivok'un kafasından seken topu önünde bulan İlhan kafayla Hakan Özmert'in önüne bıraktı. Bu futbolcu boş pozisyonda plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Hakan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.40. dakikada Hakan Özmert'in soldan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Bülent Kocabey sert vurdu ancak kaleci Hakan bir kez daha yerinde müdahale ile meşin yuvarlağı çeldi.55. dakikada Karabükspor öne geçti. Orta sahada topu kazanan Karabükspor'da Hakan Özmert'in savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Emenike yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.56. dakikada Simao'nun sağdan ortasında Nobre altıpasın hemen dışında bomboş durumda topu kaleci Tomiç'e nişanladı.59. dakikada Beşiktaş durumu eşitledi. Ceza sahası içine sağdan giren Simao'nun kale ağzına kestiği topu Deumi ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı.76. dakikada Almeida'nın sert şutunda top üst direkten yere çarparak oyun sahasına döndü. Hakem itirazlara rağmen topun gol çizgisini geçmediğine kanaat getirerek mücadeleyi devam ettirdi.90+2'de Quaresma'nın soldan ortasında Nobre'nin kafa vuruşunu kaleci Tomiç direğin dibinden çıkardı.90+4'te Simao'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta yerden gelen topu kaleci Tomiç çeldi.90+5'te sağdan gelen ortaya Mert Nobre kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.Fiyapı İnönü16.00 (Lig Tv)M. Kemal HabitoğluHakan, Ekrem, İ. Toraman, Sivok, İ. Üzülmez, Hilbert, Fernandes, Ernst, Simao, Almeida, NobreBernd SchusterTomiç, Kerim, M.Hanifi, Deumi, Seriç, B.Yoldaş, H.Özmert, H.Söyler, Birol, İlhan, EmenikeYücel İldiz