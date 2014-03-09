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Spor

Beşiktaş 1 - Eskişehir 0

Siyah beyazlılar üç puanı getiren golü 90. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Ersan Gülüm ile buldu ve 3 puanı cebine koydu

09 Mart 2014 23:47

Spor Toto Süper Lig 24. Hafta maçında Beşiktaş, Eskişehirspor'u 90. dakikada Ersan Gülüm'ün golüyle 1-0 mağlup etti ve puanını 46'ya yükseltti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda soğuk ve yağışlı bir havada oynanan maçta Beşiktaş, girdiği önemli pozisyonları değerlendiremedi. Siyah beyazlılar üç puanı getiren golü 90. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Ersan Gülüm ile buldu ve 3 puanı cebine koydu. 

Bu sonuçla puanını 46'ya yükselten Beşiktaş, bir maçı eksik lider Fenerbahçe'nin 5 puan, ikinci Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve yarışını devam ettirdi. 

 

Kadrolar



BEŞİKTAŞ: Tolga, Serdar, Franco, Ersan, Motta, Veli, Jones(Dk. 61 Holosko), Oğuzhan, Gökhan, Olcay, Ömer(Dk. 61 Mustafa Pektemek)
Yedekler: Uğur Boral, İsmail Köybaşı, Filip Holosko, Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Kerim Frei
 
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Sezgin, Akaminko, Kamil Çörekçi, Erkan, Jorquera, Tarık, Aytaç, Lawal, Kamara,  Bienvenu(Dk. 66 Onur Bayramoğlu)
Yedekler: Erman Kılıç, Özgür Çek, Kayacan Erdoğan, Serol Demirhan, Onur Bayramoğlu, Mehmet Erkut Şentürk, Hasan Hüseyin Acar

Dk. 90 Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta Ersan Gülüm önüne düşen topu filelere gönderdi. 1-0
İkinci 45 dakikaka Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor. 
İlk devre başladığı gibi 0-0 soan eriyor..
Mücadeleye Eskişehirspor başlıyor...

 

Devre arasında meşale gerginliği

 

Karşılaşmanın ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı taraftarlar meşale yaktılar. Bunu gören polisler tribünlere girerek meşale yakan taraftarları göz altına almak istediler. Bunun üzerine polis ile taraftarlar arasında gerginlikler ve tartışmalar çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren gerginlik zorlukla yatıştırıldı.

 

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