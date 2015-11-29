Kartal, Akhisar karşısında ağır yaralı: 0-2

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 13. haftada ligin iyi performans gösteren ekibi Akhisar Belediyespor ile karşılaştı.
Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Akhisar'ın ilk golünü 5. dakikada Güray Vural attı. Sami 40. dakikada Akhisar'ı 2-0 öne geçirdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Sosa (Dk. 64 Gökhan Töre), Olcay Şahan (Dk. 46 Cenk Tosun), Gomez (Dk. 86 Kerim Frei)
Akhisar Belediyespor: Lukac, Ahmet Cebe, Douglao, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Merter Yüce, Sami (Dk. 81 Bruno), Nguemo, Custodio (Dk. 57 Aykut Çeviker), Güray Vural (Dk. 63 Onur Ayık), Rodallega
Goller: Dk. 4 Güray Vural, Dk. 40 Sami (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Olcay Şahan, Dk. 65 Oğuzhan Özyakup, Dk. 74 Cenk Tosun, Dk. 90 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 41 Güray Vural, Dk. 54 Douglao, Dk. 58 Ahmet Cebe (Akhisar Belediyespor)
Beşiktaş: Tolga Zengin, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, İsmail köybaşı, Atiba, Jose Sosa, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Olcay Şahan, Mario Gomez
Akhisar: Lukac, Ahmet Cebe, Douglao, Caner, Kadir, Merter, Custodio, Güray, N'Guemo, Sami, Rodallega.