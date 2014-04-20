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Spor

Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1

Derbinin hakemiliğini Halis Özkahya üstlendi

20 Nisan 2014 22:03

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig’de ikinci sırada bulunan Beşiktaş, ligin bir numarası Fenerbahçeyi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk kartı 7. dakikada Beşiktaşlı Jones'a çıktı. Jones sartı kart gördü. Maçın ikinci sarı kartını Emre Belezoğlu gördü. Ramo Motta 30 ve 58. dakikalarda iki sarı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Maçın 79. dakikasında Mousa Saw ve İsmail Köybaşı sarıkart gördü.

Maçın ilk golünü Fenerbahçe attı. 24. dakikada Moussa Sow attığı golle skoru 1-0 yaptı. Ve Beşiktaş beraberliği sağladı. Kara kartallar 44. dakikada Ramo Motta'nın golü ile skoru eşitledi. 

 

Maçtan dakikalar

 

- 90'+2' Alper Potuk sarı kart gördü.

- 87. Dakika Sportmenliğe aykırı davranan Dany Nounkeu hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

- 79. dakika Sportmenliğe aykırı davranan Moussa Sow hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

- 79. dakika Sportmenliğe aykırı davranan İsmail Köybaşı hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

-Beraberlik golünü atan Motta 58. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı
- 45. dakika: Ramon Motta'nın golü skoru 1-1'e getirdi. 

- 24. dakika: Fenerbahçe Moussa Sow'un attığı golle skoru 1-0 yaptı.
- Emre, 16. dakikada hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.
- 9. dakikada Elmeida Meireles'in arkasından gelerek topu kaptı, Volkan ile karşı karşıya kaldı ama topu auta attı.
- 7. dakikada maçın ilk sarı kartı Beşiktaşlı Jones'a çıktı. Oyuncu bu kart ile birlikte cezalı duruma düştü.
- Maçın başlaması ile birlikte siyah beyazlı taraftarlar 'Yönetim uyuma taraftarın dışarıda' sloganları attı.
- Zorlu karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş başladı..

 

Beşiktaş taraftarından yönetime tepki

 

Maçın başlaması ile birlikte siyah beyazlı taraftarlar 'Yönetim uyuma taraftarın dışarıda' sloganları attı. 

 

Hakemler

 

Derbinin hakemi Halis Özkahya. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan üstlendi. Dev maçta dördüncü hakem Mehmet Cem Hanoğlu, beşinci hakem Mustafa İlker Coşkun, altıncı hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yaptı.  

 

İşte ilk 11'ler

 

BEŞİKTAŞ: Tolga, Atiba, Franco,  Dany,  Motta,  Veli,  Jones,  Olcay,  Oğuzhan, Gökhan Töre, Almeida
FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kadlec, Alves, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike

 

Tribünler boş

 

Derbi için öğlen saatlerine kadar satılan toplam bilet sayısı 8.123'de kaldı. Beşiktaş sezon başında ise 15 bin kombine bilet satışı yapmıştı. Bu rakamlara göre, şu saat itibarı ile 75 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak derbiyi yaklaşık 23 bin kişi izledi.

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