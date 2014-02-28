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Spor

Olimpiyat Stadyumu'ndan gol gelmedi; Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

Beşiktaş 43 puanla 3.sırada yer alırken, konuk ekip Antalyaspor 25 puanla 13.sıraya yükseldi

28 Şubat 2014 22:41

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta derbide

Galatasaray'a 1-0 kaybederek zirve yarışında ağır bir darbe alan siyah - beyazlılar, Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak maç fazlasıyla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü.

Beşiktaş 43 puanla 3.sırada yer alırken, konuk ekip Antalyaspor 25 puanla 13.sıraya yükseldi.

 

Önemli dakikalar

 
 
58. dakikada Jones oyundan çıkarken Oğuzhan oyuna girdi.
-57. dakikada Diarra sol parazdan sağ ayağıyla plaseyi gönderdi top Tolga'da kaldı. Bu maç içinde kaleyi bulan ilk şut oldu.
-51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Almeida sert vurdu top az farkla üstten auta çıktı.
-30. dakikada Olcay ceza sahası dışında topla buluştu ve şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
-17. dakikada Motta soldan ortaladı. Kaleci Fornezzi ile Almeida topa yükseldiler. Birbirleriyle çarpıştılar ve hakem pozisyonda kaleci Fornezzi'ye faul yapıldığına hükmetti.
-10. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Antalyaspor ceza sahasında karambol oluştu. Son vuran Franco oldu top üstten auta çıktı.
-Maça Beşiktaş başladı.
 
 

İlk 11'ler

 
 
BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pedro, Ersan, Motta, Veli, Atiba, Jones, Olcay, Holosko, Almeida.
MP ANTALYASPOR: Fornezzi, Koray, Boum, Giray, Vederson, Serkan, Enoh, Murat, Uğur İnceman, Köksal, Diarra.
 
 

İstatistikler

 
 
Siyah beyazlılar bu karşılaşma öncesinde 42 puanla 3. sırada bulunuyor. 22 maçta 12 galibiyet alan evsahibi ekip 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 4 karşılaşmada da mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 39 atan Kartal, kendi kalesindeki 22 gole ise engel olamadı.
Beşiktaş İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda ise 6 galibiyet alırken 3 kez berabere kaldı ve 1 maçta da mağlup oldu. Taraftarı önünde 16 gol bulan siyah beyazlılar kendi kalesinde ise 8 gol gördü.
Misafir takım MP Antalyaspor ise 24 puanla düşme hatının biraz üstünde 14. sırada bulunuyor. 22 maçta 5 galibiyet alan ve 9 kez berabere kalan Akdeniz temsilcisi 26 gol bulurken kendi kalesinde 28 gol gördü.

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