Olimpiyat Stadyumu'ndan gol gelmedi; Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a 1-0 kaybederek zirve yarışında ağır bir darbe alan siyah - beyazlılar, Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak maç fazlasıyla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Beşiktaş 43 puanla 3.sırada yer alırken, konuk ekip Antalyaspor 25 puanla 13.sıraya yükseldi.

Önemli dakikalar

58. dakikada Jones oyundan çıkarken Oğuzhan oyuna girdi. -57. dakikada Diarra sol parazdan sağ ayağıyla plaseyi gönderdi top Tolga'da kaldı. Bu maç içinde kaleyi bulan ilk şut oldu. -51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Almeida sert vurdu top az farkla üstten auta çıktı.

-30. dakikada Olcay ceza sahası dışında topla buluştu ve şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

-17. dakikada Motta soldan ortaladı. Kaleci Fornezzi ile Almeida topa yükseldiler. Birbirleriyle çarpıştılar ve hakem pozisyonda kaleci Fornezzi'ye faul yapıldığına hükmetti.

-10. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Antalyaspor ceza sahasında karambol oluştu. Son vuran Franco oldu top üstten auta çıktı.

-Maça Beşiktaş başladı.

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pedro, Ersan, Motta, Veli, Atiba, Jones, Olcay, Holosko, Almeida.

MP ANTALYASPOR: Fornezzi, Koray, Boum, Giray, Vederson, Serkan, Enoh, Murat, Uğur İnceman, Köksal, Diarra.

İstatistikler

Siyah beyazlılar bu karşılaşma öncesinde 42 puanla 3. sırada bulunuyor. 22 maçta 12 galibiyet alan evsahibi ekip 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 4 karşılaşmada da mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 39 atan Kartal, kendi kalesindeki 22 gole ise engel olamadı.

Beşiktaş İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda ise 6 galibiyet alırken 3 kez berabere kaldı ve 1 maçta da mağlup oldu. Taraftarı önünde 16 gol bulan siyah beyazlılar kendi kalesinde ise 8 gol gördü.

Misafir takım MP Antalyaspor ise 24 puanla düşme hatının biraz üstünde 14. sırada bulunuyor. 22 maçta 5 galibiyet alan ve 9 kez berabere kalan Akdeniz temsilcisi 26 gol bulurken kendi kalesinde 28 gol gördü.