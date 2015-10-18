T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal, Ç. Rizespor'a 1 attı 3 aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti

18 Ekim 2015 22:59

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetti. Beşiktaş karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 öne geçerek 3 puanı aldı.

Beşiktaş: Tolga, Beck, Ersan, Rhodolfo, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Jose Sosa, Olcay, gökhan töre, Mario Gomez

Çaykur Rizespor: Itandje, Robin, Viera, Oboabona, Eren, Murat, Koray, Ahmet İlhan, Deniz, Makiadi, Kweuke

Maç öncesi

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefleyen Siyah- Beyazlılar, 21 gündeki 6 maçlık yoğun tempoya bugün oynayacağı çaykur rizespor karşılaşmasıyla başlayacak. Zorlu periyotta 4’ü ligde; 2’si UEFA avrupa ligi’nde olmak üzere çıkacağı 540 dakikadan en az kayıpla çıkmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş, bugün oynanacak Rize maçı öncesinde öğrencilerine bu konuda uyarılarda bulundu.

Yollarına etap etap devam edip her maça ayrı ayrı hazırlanarak zorlu virajı atlatacaklarını söyleyen Güneş, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı toplantıda, “Ligdeki yerimizi görebilme adına üst üste oynayacağımız 4 lig maçı çok önemli. Elbette hem bu 4 mücadeleyi hem de Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmalarını kayıpsız geçmek isteriz ancak futbolda bazen kayıplar olabiliyor. 

Büyük dikkatle ve yüksek motivasyonla çıkacağımız bu oyunları en az kayıpla tamamlamalıyız” ifadelerini kullandı.

'Kazanarak başlayalım'


Milli ara sonrasında bugün oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasında alacakları sonucun; önlerindeki zorlu periyottaki diğer maçları etkileyeceğini söyleyen Güneş, “Rakibimiz belki ligde inişli bir çıkış sergileyebilir. Ama onları kesinlikle küçümsememeliyiz. Kazanarak başlayalım ve gelecek hafta Lokomotiv Moskova deplasmanına moralli çıkalım” yorumunda bulundu.

 

ETİKETLER

beşiktaşçaykurrizesporhabermaçskor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24