Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2

Olgucan KALKAN, Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip Uysal (Dk. 90 Mustafa Pektemek), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay, Medel (Dk. 46 Gökhan Gönül), Lens, Talisca, Babel, Negredo (Dk. 57 Cenk Tosun)

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Okay, Hubocan, Onazi (Dk. 69 Yusuf Yazıcı), Sosa, Kucka, Olcay (Dk. 64 Castillo), Albülkadir (Dk. 77 Hugo Rodallega), Burak Yılmaz

SARI KARTLAR: Dk. 26 Medel, Dk. 44 Caner Erkin, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 90 Babel, (Beşiktaş) - Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 36 Hubocan, Dk. 39 Okay Yokuşlu, Dk. 55 Onazi (Trabzonspor)

GOLLER: Dk. 13 Talisca, Dk. 58 Lens (Beşiktaş) - Dk. 21 Olcay Şahan, Dk. 79 Rodallega (Trabzonspor)

Süper Lig 7\'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 14, Trabzonspor 9 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2\'nci dakikada Kucka\'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Fabri\'de kaldı.

4\'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

7\'nci dakikada Caner Erkin\'in yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel\'in çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

9\'uncu dakikada Beşiktaş korner kazandı. Caner\'in kullandığı kornerde Burak Yılmaz savunmasına yardım etti ve topu uzaklaştırdı.

13\'üncü dakikada Beşiktaş golü buldu. Babel ile ver kaç yapan Talisca\'nın şutunda top kaleci Onur\'un sağından ağlarla buluştu.

21\'inci dakikada Trabzzonspor, Olcay\'ın ayağından bulduğu golle maça denge getirdi. Genç Albülkadir\'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Olcay attığı gol sonrası sevinmezken, Beşiktaşlı tarafttarlar eski oyuncularını alkışladılar.

25\'inci dakikada Tosic\'in uzun pasında Babel\'den önce Trabzonspor savunması araya girdi. Trabzon savunmasından topu çalan Negredo\'nun vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

27\'inci dakikada ceza sahasına yakın noktada Medel, Albülkadir\'i arkadan çekti. Şilili oyuncu bu pozisyon sonrasında sarı kart gördü. Tehlikeli yerden serbest vuruş kazanan Trabzonspor\'da Sosa\'nın vuruşu yandan dışarı çıktı.

31\'inci dakikada Olcay\'ın Burak\'a vermek istediği pas da top Pepe\'nin eline çarptı. Kazanılan serbest vuruşta Sosa\'nın vuruşu barajdan geri geldi.

İlk yarının kalan bölümünde gol olmadı ve devreye 1-1\'lik eşitlikle girildi.

54\'üncü dakikada Gökhan Gönül\'ün Sosa\'ya yaptığı faul sonrasında Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa\'nın ortasında kaleci topu yumrukladı ancak İspanyol kaleciye faul yapıldı.

58\'inci dakikada Talisca\'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jeremain Lens\'in şutunda top ağlara gitti. Lens, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Trabzonspor\'a atmış oldu.

60\'ıncı dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Albüldakir\'in şutunda, Fabri topu kornere tokatladı.

72\'nci Fabian Castillo\'nun ara pası ile altıpas içerisinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı\'nın çektiği şutu kaleci Fabri, kornere çeldi. Yusuf\'un kullandığı kornerde Okay\'ın vuruşu auta gitti.

77\'nci dakikada Trabzonspor son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Albülkadir yerini Rodallega\'ya bıraktı.

78\'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca\'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalen Lens aşırtma bir vuruş denedi ancak top farklı şekilde auta gitti.

80\'inci dakikada Trabzonspor, Rodellega\'nın kafa golüyle maçta bir kez daha eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Joao Pereira, ortasını ön direkte bulunan Hugo Rodallega\'ya yapıyor, Rodallega\'nın kafa vuruşu kaleci Fabri\'nin müdahalesine rağmen yan direğe de çarpıp Beşiktaş ağları ile buluştu.

90+2\'nci dakikada Beşiktaş savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Fabian Castillo, yerden pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Hugo Rodallega\'ya verdi. Rodallega\'nın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.