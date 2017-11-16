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Spor

Beşiktaş - T.M.Akhisarspor maçının muhtemel kadroları

BEŞİKTAŞ Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic (Medel) Tosic- Adriano -Atiba -Tolgay - Quaresma - Talisca -Lens - Negredo SAKAT: Yok CEZALI: Caner Erkin BİLET FİYATLARI:  Kategori 1: 245 TL,  Kategori 2: 225 TL, Kategori 3: 195 TL, Kategori 4: 170 TL, Katego

16 Kasım 2017 14:53

BEŞİKTAŞ
Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic (Medel) Tosic- Adriano -Atiba -Tolgay - Quaresma - Talisca -Lens - Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Caner Erkin
BİLET FİYATLARI:  Kategori 1: 245 TL,  Kategori 2: 225 TL, Kategori 3: 195 TL, Kategori 4: 170 TL, Kategori 5: 150 TL, Kategori 6: 135 TL, Kategori 7: 90 TL, Kategori 8: 80 TL, VIP : 650 TL, 1903 A-E BLOK : 650 TL, 1903 B - D BLOK : 700 TL, 1903 C BLOK: 750 TL, 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Soner, Olcan, Kadir, Sissoko, Serginho, Henrique, Larsson
SAKAT: Yok
CEZALI: Ömer
 

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