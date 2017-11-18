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Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor:  0-0

Olgucan KALKAN - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA) STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Nanoğlu BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay (Dk

18 Kasım 2017 01:06

Olgucan KALKAN - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Nanoğlu
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 46 Cenk Tosun), Talisca, Quaresma, Negredo (Dk. 65 Babel)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR:  Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Onur (Dk. 85 Hora), Soner, Kadir, Sissoko, Aykut(Dk. 75 Eray), Larsson, Renato (Dk. 59 Henrique) 
SARI KARTLAR: Tosic, Atiba Hutchinson, Babel, Medel (Beşiktaş), Kadir Keleş, Henrique, Fatih Öztürk, Hora, Lukac (Teleset Mobilya Akhisarspor)
KIMIZI KART: Dk. 80 Henrique

Süper Lig 12\'nci hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş\'ta Quaresma sol taraftan ortasını yaptı. Arka direkte Lens\'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
9\'uncu dakikada Negredo ile verkaç yapan Talicsca, Kadir Keleş\'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Serkan Çınar penaltı noktası gösterdi. 
10\'uncu dakika penaltı vuruşunda topun başına gelen Quaresma\'nın vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı. Dönen topta Negredo\'nun vuruşu yan direkten dışarı çıktı. 
22\'nci dakikada Akhisarspor\'da Soner\'in kullandığı kornerde Mustafa Yumlu\'nun kafa vuruşunu Fabri tokatlamayı başardı.
32\'nci dakikada Quaresma\'nın ortasında topla buluşan Negredo, pasını Lens\'e aktardı. Lens\'in şutunda top yandan dışarı çıktı. 
İlk yarıda gol olmadı ve taraflar suyunma odasına 0-0\'lık eşitlikle gitti.
52\'nci dakikada Quaresma\'nın kulladığı köşe vuruşunda Talsca\'nın kafa vuruşunu kaleci Lukac tokatlamayı başardı.
56\'ncı dakikada Beşiktaş ceza yayının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Talisca\'nın vuruşunda baraja çarpan top direkten döndü.
65\'inci dakikada hızlı gelişin Akhisarspor atağında Onur Ayık\'ın içeriye çeviriği topta Atiba\'nın ters vuruşunu kaleci Fabri son anda tokatladı.
79\'uncu dakikada Babel\'in faulü sonrası Medel\'e müdahalede bulunan Henrique kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Medel ise sarı kart gördü.
90+3\'üncü dakikada hızlı gelişen Akhisar atağında Larsson\'un şutunda kaleci Fabri topu kornere çeldi.
90+4\'üncü dakikada Babel\'in şutunda top az farkla auta gitti.
Mücadele 0-0\'lık eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş\'ta sarı kart gören Tosic ve Medel gelecek hafta oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.  

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