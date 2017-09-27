Beşiktaş - RB Leipzig maçından notlar

Şenol Güneş\'ten aynı onbir

Leipzig\'te Bruma ve Kampl yedek

Alman seyircilerden maça ilgi yok

Siyah-beyazlı taraftarlardan Caner Erkin\'e öncelik

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu 2\'nci hafta maçında sahasında Alman ekibi Leipzig ile karşılaşıyor.

15 gün önce deplasmanda Porto\'yu 3-1 ile geçen Siyah-beyazlılar Leipzig\'i de yenerek puanını 6\'ya çıkartmak amacında.

Teknik direktör Şenol Güneş, Alman ekibine karşı Fenerbahçe maçının 11\'ini sahaya sürdü. Sağ bekte yine Medel\'e şans veren tecrübeli hoca stoperde Pepe, Tosic sol bekte ise Caner Erkin\'e görev verdi. Deneyimli teknik adam, Atiba ve Oğuzhan\'ın yer aldığı orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun hücum hattını oluşturdu. Sakat olan Adriano ve iyileşmesine rağmen kondisyon eksikliği bulunan Gökhan Gönül maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş\'ın Leipzig kadrosu; Fabricio, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun şeklinde oluştu.

LEİPZİG\'TE BRUMA VE KAMPL YEDEK

2 sezon önce Bundesliga 2\'de şampiyon olan Leipzig ilk sezonunda lig 2\'ncisi olarak doğrudan Şampiyonlar Ligi\'ne katılma hakkı kazanmıştı.

Yoğun prese dayalı hızlı oyunu ile dikkat çeken Leipzig, Şenol Güneş dahil gruptaki diğer takımların da çekindiği bir ekip. Keita, Augustin, Kevin Kampl gibi ünlü oyunculara sahip olan Leipzig\'te Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Bruma da yer alıyor. Ancak, geçen sezon Vodafone Park\'ta oynadığı son Galatasaray maçında Beşiktaş\'a gol atan Bruma, teknik direktör Hasenhüttl tarafından Beşiktaş karşısında yedek bekletildi. Sakatlıklarından dolayı durumları net olmayan oyunculardan Keita maçın onbirine dahil edilirken Kampl ise yedek soyundu.

ALMAN SEYİRCİLERDEN MAÇA İLGİ YOK

Alman taraftarlar Leipzig\'e İstanbul deplasmanında fazla ilgi göstermedi.

Kurallar gereği Leipzig\'e ayrılan 2100 kişilik bölümde sadece 100 kadar Leipzig taraftarı karşılaşmayı seyretmek için yerini aldı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN CANER ERKİN\'E ÖNCELİK

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe maçında büyük protestolara maruz kalan ve maç sonu yönetici Mahmut Uslu\'nun açıklamalarına hedef olan Caner\'e özel ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar takımları ısınmaya çıktığında ilk önce Caner Erkin\'i tribüne çağırdı ve özel tezahüratta bulundu. Taraftarlar Caner\'den sonra tüm takımı çağırarak oyunculara moral verdi.