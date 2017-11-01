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Spor

Beşiktaş - Monaco maçından notlar

Ali DANAŞ - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA) ŞENOL GÜNEŞ'TEN TALISCA'YA KESİK Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında Monaco ile Vodafone Park'ta karşılaşacak

01 Kasım 2017 22:28

Ali DANAŞ - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN TALISCA\'YA KESİK
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü hafta maçında Monaco ile Vodafone Park\'ta karşılaşacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, son dönemde performansında düşüş yaşayan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Anderson Talisca\'yı yedek kulübesine çekti. Brezilyalı yıldız Talisca\'nın yerine, formayı Tolgay Arslan\'a kaptıran ve Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir süre mücadelelere yedek kulübesinde başlayan Oğuzhan Özyakup, ilk 11\'de kendisine yer buldu. 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KARŞILAMAYI İZLEYECEK
Beşiktaş\'ın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locada takip edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak da stattaki yerini alacak.
SİYAH-BEYAZLILAR BU MAÇI KAZANIRSA, REKOR GELECEK
Beşiktaş\'ın Monaco\'yu Vodafone Park\'ta mağlup etmesi halinde, siyah-beyazlı takım Kupa 1\'de 4\'te 4 yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçecek. Beşiktaş ayrıca bu mücadeleyi kazandığı takdirde, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna kalmayı da garantileyecek.
GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ TAMER TUNA DA TRİBÜNDE 
Süper Lig 11\'inci hafta mücadelesinde hafta sonu Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna da karşılaşmayı tribünden takip edecek.
KAPALI GİŞE!
Siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri olan Monaco maçı için siyah-beyazlı taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti. 

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