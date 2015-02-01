Beşiktaş: 2 Mersin İdmanyurdu: 1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında stadının inşaat halinde olmasından dolayı Mersin İdmanyurdu'yla Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynadı. Karşılaşma 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Siyah beyazlıların ilk golünü 30. dakikada Olcay Şahan attı. Akdeniz temsilcisine beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Sinan Kaloğlu'ndan geldi. Bu golün hemen ardından siyah beyazlıların yıldızı Demba Ba, 65. dakikada Beşiktaş'ı yeniden öne geçiren golü attı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Fenerbahçe'nin Karabükspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmesinin ardından mutlak 3 puan parolasıyla Mersin İdman Yurdu karşısına çıkan Beşiktaş, Osmanlı Stadı'nda istediği sonuçla ayrıldı.

Kara Kartal'lar, zorlu maçta Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller 30'da Olcay Şahan ve 65'te Demba Ba'dan geldi. Mersin İdman Yurdu'na 61'inci dakikada Sinan'ın golü yetmedi.

Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic, takımını geçen haftaya göre 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Veli Kavlak, ligde Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ve Sarıyer maçlarına ilk 11'de başlayan Necip Uysal'dan formayı devraldı. Atiba Hutchinson'un yokluğunda ise Sosa ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Opare ve Tolgay Arslan, Mersin İdmanyurdu karşısında yedek soyundu. NTV Spor'da yer alan habere göre, bir diğer yeni transfer Milosevic ise kadroda yer almadı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mete Kalkavan, Orkun Aktaş, Ekrem Kan

Beşiktaş: Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Ersan Adem Gülüm, Franco, Motta, Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Tolgay Arslan), Gökhan Töre, Sosa (Dk. 84 Kerim Frei), Olcay Şahan (Dk. 87 Atınç Nukan), Demba Ba

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Serkan Balcı, Servet Çetin, Mitrovic, Gökçek Vederson, Mehmet Taş (Dk. 46 Sinan Kaloğlu), Sadiku, Nakoulma (Dk. 62 Futacs), Murat Ceylan, Güven Varol, Morais (Dk. 74 Melih Gökçek)

Goller: Dk. 30 Olcay Şahan, Dk. 65 Demba Ba (Beşiktaş), Dk. 61 Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kart: Dk. 24 Mehmet Taş (Mersin İdmanyurdu)