Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçından notlar

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir\'i konuk ediyor. Vodafone Park\'ta oynanan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı. Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Ryan Babel dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Hafta boyunca Babel\'in yerine hangi futbolcunun oynayacağı büyük bir merak konusu olurken Lens ve Adriano en güçlü adaylar olarak öne çıkmıştı. Kadrolar açıklandıktan sonra her iki futbolcunun da ilk on birde yer aldığı görüldü. Teknik direktör Şenol Güneş Gökhan Gönül\'ü yedek kulübesine gönderip yerine Adriano\'yu koyarken Babel\'in pozisyonu için de Lens\'i tercih etti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP YİNE YEDEK

Son haftalardaki düşen performansı ile ilk olarak Monaco maçında yedek soyunan Oğuzhan Özyakup M.Başakşehir karşısında da ilk on bire giremedi. Monaco maçında oyunda kaldğı sürece Atiaba ile orta sahada başarılı bir performans sergileyen Tolgay Arslan, Şenol Güneş\'in Başakşehir karşısında da tercih ettiği isim oldu.

Tecrübeli teknik kadronun geri kalanında değişikliğe gitmezken siyah-beyazlılar M.Başakşehir karşısına; Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba , Tolgay, Quaresma, Talisca, Lens ve Cenk Tosun ile çıktı.

M.BAŞAKŞEHİR İDEAL KADROSU İLE SAHADA

UEFA Avrupa Ligi\'nde Hoffenheim\'a 3-1 yenildiğ maçta 7 as oyuncusunu oynatmayan M.Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ideal kadrosunu sahaya sürdü.

M.Başakşehir\'in Beşiktaş kadrosu; Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor şeklinde oluştu.

BEŞİKTAŞ\'TA 3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş\'ta M.Başakşehir maçında 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. 3\'er sarı kartı olan Caner ve Tosic maça ilk on birde başlarken Medel ise yedek kulübesinde yer aldı. Caner, Tosic ve Medel sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

GÖKHAN İNLER VE KERİM FREİ\'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Beşiktaş\'ın eski oyuncuları Kerim Frei ve Gökhan İnler\'e siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundular. Gökhan ve Kerim takımla birlikte ısınmaya çıktığında kendilerini tribünlere çağırarak alkışlayan Beşiktaş tararftarına giderek teşekkür etti. Her iki oyuncu da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

AVRUPA ŞAMPİYONU AMPUTE MİLLİ TAKIMI VODAFONE PARK\'TA

9 Ekim\'de Vodafone Park\'ta İngiltere\'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu unvanını alan Ampute Milli Takımı da Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmayı takip etmek üzere stada geldi. Şampiyon Millilerin kazandıkları kupa ile devre arasında taraftarı selamlaması bekleniyor.