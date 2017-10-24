Beşiktaş - Medipol Başakşehir: 1-1

Sercan SAPANATAN - Olgucan Kalkan / İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Fabri- Adriano (Dk. 82 Gökhan Gönül), Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba Hutchinson, Quaresma, Talisca (Dk.74 Negredo), Lens (Dk. 59 Oğuzhan), Cenk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca (Dk. 90 Tunay Torun), Mossoro (Dk. 79 Napoleoni), Elia (Dk 65 Kerim Frei), Adebayor

GOLLER: Dk.90+2 Tosic (Beşiktaş) - Dk.89 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk.6 Talisca, Dk.86 Oğuzhan, Dk. 86 Cenk Tosun, Dk.87 Caner Erkin, Dk 90 Quaresma (Beşiktaş) - Dk.32 Elia, Dk.57 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

15\'inci dakikada Başakşehir hızlı çıktı. Adebayor\'un savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Visca topu içeriye çevirdi. Pepe topu taca gönderdi.

19\'uncu dakikada paslarla Beşiktaş kalesine hücum eden Medipol Başakşehir\'de Caiçara\'nın ortasında Adebayor kafayı vurdu. Fabri topu kornere çelmeyi başardı.

21\'inci dakikada Lens ortaladı. Çaiçara riske girmeyerek topu kornere bıraktı. Beşiktaş\'ta paslaşarak kullanılan kornerde Visca topu tekrardan kornere gönderdi.

22\'nci dakikada Adebayor\'un ceza sahası dışından şutu farklı şekilde auta çıktı.

33\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner\'in ortasında Adebayor savunmasına yardım etti ve topu uzaklaştırdı.

39\'uncu dakikada Lens\'in savunma arkasına attığı pasla sol çaprazda topla buluşan Cenk\'in vuruşu yandan auta gitti.

42\'nci dakikada Adriano\'nun şutunda top Emre\'ye çarparak kornere gitti. Hakem Mete Kalkavan aut kararı verirken, Emre Belözoğlu hakeme topun kendisinden çıktığını söyledi ve Beşiktaş korner kazandı.

45+1\'inci dakikada Caner\'in ortasında Cenk\'in kafa vuruşu aut gitti.

58\'inci dakikada Beşiktaş ceza alanında topla buluşan Visca\'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

63\'üncü dakikada Tolgay\'ın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

71\'inci dakikada Kerim Frei\'nin ortasında Caner Erkin, Visca\'dan önce kafa vurdu ve topu uzaklaştırdı.

74\'üncü dakikada Beşiktaş ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Talisca\'nın yerine Negredo oyuna dahil oldu.

79\'uncu dakikada Visca\'nın ceza sahası dışından gönderdiği şutta Fabri son anda dokunarak topu çelmeyi başardı.

86\'ncı dakikada Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü.

89\'uncu dakikada Visca\'nın pasıyla topla buluşan Kerm Frei şutunda top ağlara gitti ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

90+2\'nci dakikada Quaresma\'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Tosic topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1\'e getirdi.

Karşılaşma 1-1 eşit skorla sona erdi.

