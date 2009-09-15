Beşiktaş - Manchester United

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk heyecanını Manchester United karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, mücadeleyi kazanarak grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Manchester United arasındaki karşılaşma, BJK İnönü Stadı'nda saat 21.45'te başladı. Siyah-beyazlı takıma konuk olan İngiliz takımı ise bu karşılaşma için pazar akşamı İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş, İngiliz devi Manchester United'ı kendi sahasındaki maçta mağlup ederek bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Bu arada gruptaki diğer maçta ise Almanya'nın VfL Wolfsburg takımıyla Rusya'nın CSKA Moskova ekibi Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Hakem İtalyan

İki ekip arasındaki bu önemli mücadeleyi İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetiyor.

Rizzoli'nin bu önemli mücadelede yardımcılıklarını Nicola Nicoletti ve Renato Faverani yapıyor. Andrea Gervasoni ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alıyor.

Son dakika sürprizi Rüştü

Zorlu Manchester United maçı öncesi Beşiktaş'ta son antrenmanda sağ kulak zarında zedelenme olan Rüştü'nün oynayamayacağı bildirildi.

Deneyimli kalecinin yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenilirken, siyah-beyazlı takımda, diğer bütün oyuncuların maça hazır olduğu öğrenildi. Sezon başında ameliyat olan İbrahim Toraman'ın ise takımla birlikte çalıştığı ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin tercih etmesi halinde oynayabileceği bildirildi.

Gruptaki diğer maçları

Siyah-beyazlı ekip, Manchester United karşılaşmasının ardından grubundaki iki maçı üst üste deplasmanda yapacak.

30 Eylül'de Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı takım, 21 Ekim tarihinde ise Almanya'da Vfl Wolfsburg maçına çıkacak. Alman rakibini 3 Kasım'da İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, 25 Kasım'da deplasmanda Manchester United ve 8 Aralık'ta kendi sahasındaki CSKA Moskova maçlarıyla grup mücadelesini tamamlayacak.