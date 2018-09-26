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Spor

Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, Vodafone Park'ta oynanacak

26 Eylül 2018 00:10

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, Vodafone Park\'ta oynanacak.
Beşiktaş Kulübü\'nün Vodafone Park\'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle Kayseri\'de oynama talebinde bulunduğu Beşiktaş - Kayserispor maçının İstanbul\'da oynanacağı öğrenildi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'in, \"Fikret Orman\'ın saha bakımı nedeniyle maçı Kayseri\'de oynama talebini kabul ettik\" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin TFF ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın Vodafone Park\'ta oynanacağı belirtildi.

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