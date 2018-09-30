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Spor

Beşiktaş - Kayserispor: 2-0

İSTANBUL (DHA) STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Medel, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk

30 Eylül 2018 00:21

İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Medel, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 60 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 88 Güven Yalçın), Ljajic, Babel, Love (Dk. 76 Lens)
KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık (Dk. 66 Levent Gülen), Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah (Dk. 79 Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Chery, Varela (Dk. 58 Mert Özyıldırım), Umut Bulut
GOLLER: Dk. 34 Vagner Love, Dk. 71 Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
SARI KART: Jeremain Lens (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kayserispor\'u 2-0 mağlup etti.

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