Beşiktaş - Kasımpaşa maçından notlar

Vida yedek kulübesinde

Tosic maç kadrosuna alınmadı

Larin tribünden takip etti

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı ağırlıyor.

33 puan ile 4\'üncü sırada yer alan siyah-beyazlıların hedefi Kasımpaşa\'yı yenerek zirve yarışında yara almamak. Teknik direktör Şenol Güneş Kasımpaşa karşısına geçen haftaki Antalyaspor maçından 2 değişiklik yaparak çıktı. Antalyaspor karşısında sahada olan yeni transfer Vida ile milli sol bek Caner Erkin, Güneş tarafından kulübeye gönderildi. Sakatlığı geçen Pepe Vida\'nın yerini alırken stoperdeki partneri ise Gary Medel oldu. Adriano bu maçta sol beke geçerken sağ bekte Gökhan Gönül yer aldı.

Şenol Güneş orta saha ve hücum kurgusunda herhangi bir değişiklik yapmadı ve Atiba - Oğuzhan - Quaresma - Talisca - Babel - Negredo hattı ile maça başladı.

Antalya kampında sakatlandıktan sonra 2 hafta idman yapamayan Tosic hafta başında antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Kasımpaşa karşısında oynaması beklenen Tosic antrenman ve maç eksikliğinden dolayı Şenol Güneş tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Cyle Larin, mücadeleyi tribünden takip etti.