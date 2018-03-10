Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 64 Caner), Talisca (Dk. 81 Oğuzhan), Babel, Negredo (Dk. 74 Love)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf - Ahmet Oğuz, Pogba, Alper (Dk. 59 Khalili), Uğur Çiftçi, Sessengon, Scekic, Milinkovic, Parabia (Dk. 46 Zeki Yavru), Aydın Karabulut (Dk. 68 Manu), Skuletic

GOLLER: Dk. 53 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Talisca, Tosic, Atiba (Beşiktaş) - Sessengnon, Alper Uludağ (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği\'ni 53\'üncü dakikada Talisca\'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

21\'inci dakikada Talisca\'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Brezilyalı oyuncu geçti. Talisca\'nın vuruşunda baraja çarpan top kornere çıktı. Lens\'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül\'ün kafa vuruşunda kaleci Hopf çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

25\'inci dakikada Tolgay\'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Babel, topu sol ayağına çekip sert vurdu. Top auta gitti.

30\'uncu dakikada sağ çizgiden Lens\'in içeri çevirdiği topta kaleci Hopf topu çeldi. Babel\'in önüne düşen topta Hollandalı oyuncunun şutu üstte auta gitti.

33\'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül\'ün yaptığı ortada Negredo\'nun kafa vuruşu auta çıktı.

34\'üncü dakikada ceza sahası içinde Negredo ile duvar pası yapan Atiba\'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

44\'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta, Sessengnon\'un vuruşunu kaleci Fabri köşeden çıkardı.

46\'ncı dakikada Gökhan Gönül\'ün ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Atiba, Gençlerbirliği savunmasından sıyrıldı. Lens\'in vuruşunda kaleci Hopf topu çelmeyi başardı.

53\'üncü dakikada Tolgay\'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca\'nın vuruşu kaleci Hopf\'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

69\'uncu dakikada sol kanattan Caner\'in ortasında boş durumdaki Negredo\'nun kafa vuruşu kaleci Hopf\'un kucağında kaldı.

73\'üncü dakikada Negredo ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasına giren Tolgay\'ın vuruşu Hopf\'ta kaldı.

88\'inci dakikada Caner\'in kullandığı kornerde Atiba\'nın kafa vuruşu Hopf\'tan sekti. Dönen topa Vagner Love\'ın dokunuşu auta gitti.

90+2\'nci dakikada Manu\'nun ortasında Milinkovic\'in kafa vuruşunu Fabri kontrol etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ni 1-0 mağlup etti.

GOLÜN ANONSU ÇOCUK TARAFTARDAN

Beşiktaş\'ın 53\'üncü dakikada Talisca\'nın ayağından bulduğu golün ardından stadyumda golün anonsunu Beşiktaşlı bir çocuk taraftar yaptı.

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