Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, \"Zamanla daha iyi olacağız\" dedi.

Akkaya, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nin 4. haftasında 62-61 kazandıkları Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Aziz Akkaya şöyle konuştu;

\"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel destek oldular. Zor günlerden geçiyoruz. Başkanımız Fikret Orman\'a çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti Başkanımıza ve Camiamıza hediye ediyorum. Hedeflerimiz var. Zamanla daha iyi olacağız.\"

Beşiktaşlı oyuncu Esra Erden Atacan ise, \"Bu maça özel olarak hazırlandık. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Büyük bir camiayız. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Takımıma güveniyorum. Son iki galibiyetle özgüvenimiz arttı\" dedi.

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA