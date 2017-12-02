Beşiktaş - Galatasaray maçından notlar 

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 14\'üncü hafta maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Beşiktaş\'ta Oğuzhan Özyakup 3 hafta sonra ilk 11\'de yer bulurken Galatasaray\'da ise sol bekte Denayer sürprizi yaşandı.

BEŞİKTAŞ\'TA TALISCA İLK KEZ YEDEK

Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken bir değişikliğe imza atarak derbide sahaya Oğuzhan Özyakup ile çıktı. Son 3 haftadır ligde ilk 11\'de yer bulamayan Oğuzhan\'nın derbide ilk 11\'de forma bulması ile Talisca bu sezon ligde ilk kez yedek kulübesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ İÇİN PUAN FARKINI DÜŞÜRME MAÇI

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon son 3 haftadır sahasında maç kazanamayan Beşiktaş, 29 puanlı sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek.

VODAFONE PARK\'TA HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş, Vodafone Park\'ta ligde mağlup olmasa da şu ana dek Vodafone Park\'ta derbi galibiyeti alamadı. Vodafone Park\'ta 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası\'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE GÜL DE MAÇTA

Süper Lig\'de 2017 yılının son derbisini izlemek üzere Başbakan Binali Yıldırım locadaki yerini aldı. Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül de mücadeleyi statta takip etti.

DERBİ ÖNCESİ DOSTULUK YEMEĞİ

Mücadele öncesi siyah-beyazlı yönetim kurulu ile Galatasaray yönetim kurulu, Vodafone Park - White Pepper Divan Restoran\'da yemek yedi.

DURSUN ÖZBEK MAÇA GELMEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi maçı izlemek için Vodafone Park\'a gelmezken, diğer sarı-kırmızılı yöneticiler karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park\'taki yerlerini aldı.

Öte yandan Galatasaray takımının teknik patronu Tudor\'un annesi Ojdana Tudor ve babası Mario Tudor da Vodafone Park\'taki derbiyi izlemek için stada geldi.

GAZİLERDEN BAŞKAN ORMAN\'A ZİYARET

Fikret Orman, Vodafone Park\'taki ofisinde; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Murat Bakbak, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, Gaziler Temsilcisi Şakir Gülmez ve gazileri ağırladı.

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