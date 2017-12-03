Beşiktaş - Galatasaray: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay (Dk. 65 Medel), Atiba (Dk. 82 Talisca), Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk Tosun (Dk. 88 Negredo)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer (Dk. 85 Linnes), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Dk. 58 Yasin), Feghouli, Belhanda (Dk. 69 Selçuk), Gomis

GOLLER: Dk. 46 Cenk, Dk. 70 Tosic, Dk. 90+1 Negredo (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Pepe, Tolgay, Cenk (Beşiktaş) - Feghouli, Fernando, Gomis (Galatasaray)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray\'ı 3-0 mağlup etti. Vodafone Park\'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46\'da Cenk Tosun, 70\'te Dusko Tosic ve 90+1\'de Alvaro Negredo kaydetti. Dev derbiden galip ayrılan Beşiktaş 26 puana yükselirken, Galatasaray 29 puanda kaldı.

1\'inci dakikada Cenk Tosun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cenk\'in plase vuruşu kaleci Muslera\'da kaldı

10\'uncu dakikada Feghouli\'nin ara pasında Rodrigues topa hareketlendi. Rodrigues\'in içeri kestiği topta Pepe kademeye girdi.

17\'nci dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Quaresma, Muslera\'nın önde olduğunu gördü ve uzaklardan kaleye vurdu. Muslera son anda topa müdahale etti.

22\'nci dakikada gelen hava topunu Gomis indirdi. Feghouli kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gökhan Gönül son anda müdahale etti.

26\'ncı dakikada Belhanda\'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz topa istediği gibi vuramadı, karambol sonucu top Fabri\'de kaldı.

31\'inci dakikada Rodrigues ile Mariano paslaştı. Rodrigues topu aldıktan sonra bu kez Feghouli ile oynadı. Feghouli\'nin tek topunda Rodrigues\'in vuruşu az farkla auta çıktı.

39\'uncu dakikada Cenk ceza sahası içerisinde topla buluştu. Cenk\'in içeri çevirdiği topta Oğuzhan yerde kaldı, hakem devam ettirdi. Daha sonra oluşan karambolde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

44\'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup uzaktan vuruşunu yaptı, top auta gitti.

45\'inci dakikada Quaresma ceza sahası içerisine girdi, sol ayağıyla yaptığı vuruş Muslera\'da kaldı.

İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.

46\'ncı dakikada Gökhan Gönül\'ün Galatasaray ceza sahasına açtığı ortada Muslera topu sektirdi, Cenk boş ağlara topu gönderdi: 1-0.

47\'nci dakikada Cenk\'in uzaktan vuruşunu Muslera kurtardı.

51\'inci dakikada Oğuzhan\'ın içeri kestiği topta Quaresma topa vurdu, top dışarı çıktı.

60\'ıncı dakikada Belhanda\'nın ortasında Gomis topa vurdu, zayıf şut Fabri\'de kaldı.

61\'inci dakikada Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu Muslera çıkarttı.

62\'nci dakikada Cenk topu ceza sahasında aldı, yaşanan karambolde top Quaresma\'nın önünde kaldı. Maicon araya girdi ve top kornere çıktı.

63\'üncü dakikada Cenk, Gökhan\'ın önüne bıraktı. Gökhan\'ın vuruşu dışarı çıktı.

67\'nci Quaresma karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu. Daha sonra Ndiaye topu kaybetti, Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Muslera\'yı nişanladı, seken topa Quaresma vurdu, top dışarı çıktı.

70\'inci dakikada Mariano\'dan seken topa Tosic tekte vuruşunu yaptı, top ağlara gitti: 2-0.

75\'inci dakikada Gomis ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top Fabri\'de kaldı.

78\'inci dakikada Cenk ortaladı, Quaresma\'nın kafası auta gitti.

87\'nci dakikada Cenk\'in ara pasında Medel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şilili oyuncunun vuruşu dışarı çıktı.

90+1\'inci dakikada Negredo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muslera\'yı geçen Negredo, boş kaleye topu gönderdi: 3-0.

Beşiktaş sahadan 3-0\'lık galibiyet ile ayrıldı.

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