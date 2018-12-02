Beşiktaş - Galatasaray: 1-0 (İLK YARI)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Karius - Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

GALATASARAY: Muslera - Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Maicon, Mariano, Selçuk İnan, Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

GOL: Dk. 18 (P) Ljajic (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Medel (Beşiktaş) - Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray\'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi. Siyah beyazlı ekibin golünü 18\'inci dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti.

13\'üncü dakikada Adriano\'nun uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ljajic\'in dar açıdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

15\'inci dakikada Beşiktaş\'ın kullandığı çift vuruşta Ljajic\'in şutu barajdaki Eren\'e çarptı. Bu esnada oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır, daha sonra VAR\'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

18\'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic\'in vuruşunda Muslera\'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

27\'nci dakikada Ljajic\'in sağ kanattan ortasında Dorukhan\'ın kafa vuruşu kaleci Muslera\'da kaldı.

33\'üncü dakikada Selçuk\'un kullandığı kornerde Ozan\'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması sonrasında topu uzaklaştırmayı başardı.

38\'inci dakikada Güven\'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic\'in şutunda Muslera topu rahat kontrol etti.

45+2\'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ljajic\'in şutunu Muslera kornere tokatladı.

FERNANDO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı ekipte sarı kart gören Brezilyalı orta saha Fernando mücadelenin 40\'ıncı dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fernando gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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