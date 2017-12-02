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Spor

Beşiktaş - Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)

İSTANBUL, (DHA) STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk Tosun GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, N

02 Aralık 2017 23:21

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, N\'Diaye, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
SARI KARTLAR: Pepe (Beşiktaş) - Feghouli (Galatasaray)

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 14\'üncü hafta karşılaşmasının ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

1\'inci dakikada Cenk Tosun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cenk\'in plase vuruşu kaleci Muslera\'da kaldı
10\'uncu dakikada Feghouli\'nin ara pasında Rodrigues topa hareketlendi. Rodrigues\'in içeri kestiği topta Pepe kademeye girdi.
17\'nci dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Quaresma, Muslera\'nın önde olduğunu gördü ve uzaklardan kaleye vurdu. Muslera son anda topa müdahale etti.
22\'nci dakikada gelen hava topunu Gomis indirdi. Feghouli kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gökhan Gönül son anda müdahale etti.
26\'ncı dakikada Belhanda\'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz topa istediği gibi vuramadı, karambol sonucu top Fabri\'de kaldı.
31\'inci dakikada Rodrigues ile Mariano paslaştı. Rodrigues topu aldıktan sonra bu kez Feghouli ile oynadı. Feghouli\'nin tek topunda Rodrigues\'in vuruşu az farkla auta çıktı.
39\'uncu dakikda Cenk ceza sahası içerisinde topla buluştu. Cenk\'in içeri çevirdiği topta Oğuzhan yerde kaldı, hakem devam ettirdi. Daha sonra oluşan karambolde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
44\'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup uzaktan vuruşunu yaptı, top auta gitti.
45\'inci dakikada Quaresma ceza sahası içerisine girdi, sol ayağıyla yaptığı vuruş Muslera\'da kaldı.
İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.

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