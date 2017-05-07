Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde karşılaşacak. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Lens, Sow, Robin van Persie

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren Beşiktaş, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor.

Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşitkaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.

Ligdeki 343. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 343. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 342 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 469 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 121 kez karşılaştı.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 38 maçta da eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 133 golüne, siyah-beyazlılar 131 golle yanıt verdi.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Lens, Sow, Robin van Persie

BU SEZON 3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon 3. kez birbirlerine rakip olacak. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı golsüz sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşen iki takım, siyah-beyazlıların stadı Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi ve turu geçen ekip 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu