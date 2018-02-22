İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 25 Şubat Pazar günü SAAT 19.00\'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 23. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Bursaspor (BÜLENT YILDIRIM)

20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

24 ŞUBAT CUMARTESİ

16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (HALİL UMUT MELER)

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor(SERKAN ÇINAR)

25 ŞUBAT PAZAR

13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor (HÜSEYİN GÖÇEK)

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (BAHATTİN ŞİMŞEK)

16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor (METE KALKAVAN)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (CÜNEYT ÇAKIR)

26 ŞUBAT PAZARTESİ

20:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (ÜMİT ÖZTÜRK)

