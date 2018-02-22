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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 23

22 Şubat 2018 14:42

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 25 Şubat Pazar günü SAAT 19.00\'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 23. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Galatasaray - Bursaspor (BÜLENT YILDIRIM)
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)
24 ŞUBAT CUMARTESİ
16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (HALİL UMUT MELER)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor(SERKAN ÇINAR)
25 ŞUBAT PAZAR 
13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor (HÜSEYİN GÖÇEK)
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (BAHATTİN ŞİMŞEK)
16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor (METE KALKAVAN)
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (CÜNEYT ÇAKIR)
26 ŞUBAT PAZARTESİ
20:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (ÜMİT ÖZTÜRK)
 

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