Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 23. hafta derbisinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe\'nin ilk 11\'leri açıklandı.

Vodafone Park\'ta saat 19:00\'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Barış Şimşek dördüncü hakem olacak.

OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, sağlık problemi nedeniyle derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı.

İLK 11\'LER ŞÖYLE;

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao