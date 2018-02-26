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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3 - 1

Mustafa AKIN  / İSTANBUL,(DHA) STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida (Dk

26 Şubat 2018 00:01

Mustafa AKIN  / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida (Dk.64 Negredo), Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel (Dk.85 Necip), Vagner Love (Dk.75 Caner)
FENERBAHÇE: Kameni, Isla (Dk.79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk.32 Şener Özbayraklı), Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf (Dk.61 Alper), Giuliano, Fernandao
GOLLER: Dk.49 Vida, Dk.77-Dk.90+4 Quaresma (Beşiktaş) - Dk.8 Fernandao (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Vida, Tolgay, Quaresma (Beşiktaş) - Isla, Şener (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş\'ın 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi. 
MAÇTAN DAKİKALAR
8\'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Dirar\'ın vuruşunda kaleci Fabri topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla buluşan Diuliano\'nun şutuna Vida engel oldu. Vida\'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Fernandao\'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
14\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Vagner Love\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kameni\'de kaldı.
20\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın topu ile buluşan Fernandao\'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 
25\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Buluşan Babel\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
35\'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma\'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Kameni kornere çeldi.
49\'uncu dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül\'ün ortasına ceza sahası içinde kafa vuran Vida, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
52\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın ara pasında topla buluşan Fernandao\'nun vuruşunda top kaleci Fabri\'den döndü. Dönen topla buluşan Şener\'in şutuna kale çizgisi içinde bulunan Medel kafa ile müdahale etti.
53\'üncü dakikada Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Babel kafa vuruşu yaptı. Babel\'in yerden kafa vuruşu sonrasında topla buluşan Atiba\'nın şutu auta çıktı.
65\'inci dakikada Quaresma\'nın ortasında Negredo topa dokunamayınca savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
67\'nci dakikada Babel\'in pasında sol kanatta topla buluşan Quaresma\'nın ceza sahasını içinden yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
73\'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül\'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo\'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni\'de kaldı.
77\'nci dakikada Negredo\'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Quaresma\'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
90+1\'inci dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Valbuana\'nın ortasında ön direkte buluşan Mehmet Topal\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fabri\'de kaldı.
90+4\'üncü dakikada savunma arkasında topla buluşan Negredo, pasını Quaresma\'ya verdi. Quaresma\'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma 3-1 Beşiktaş\'ın üstünlüğü ile sona erdi. 

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