Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2 (İLK YARI)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Caner, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Mehmet Ekici, Alper, Soldado

GOLLER: Dk. 14 Negredo (Beşiktaş) - Dk. 17 Soldado, Dk. 45+2 Şener (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Medel (Beşiktaş) - Alper, Volkan (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Alper Potuk (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

3\'üncü dakikada Talisca\'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner\'in şutunu kaleci Volkan rahat kontrol etti.

14\'üncü dakikada Fenerbaçe savunmasının hatasında topla buluşan Talisca topu boş durumdaki Negredo\'ya aktardı. İspanyol oyuncunun kaleci Volkan\'ı çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

17\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın ortasında arka direkte topla buluşan Soldado\'nun gelişine yaptığı vuruş kaleci Fabri\'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

21\'inci dakikada Caner\'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Negredo\'nun önüne düştü. İspanyol oyuncunun sağ ayağı ile yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

29\'uncu dakikada Medel\'in uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici\'nin önüne düştü. Mehmet\'in sert şutu az farkla auta gitti.

36\'ncı dakikada Negredo\'nun pasıyla topla buluşan Caner Erkin\'in şutu yan direkten döndü. Dönen topta Lens\'in ortasında Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

38\'inci dakikada Mehmet Ekici\'nin pasıyla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Şener\'in çevirdiği topu Vida kornere gönderdi.

42\'nci dakikada Caner\'in ortasında penaltı noktasında Talisca\'nın gelişine vuruşu kaleci Volkan\'dan döndü. Dönen topta Lens\'in vuruşunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.

44\'üncü dakikada Fenerbahçe\'nin kazandığı köşe vuruşunun ardından Tolgay Arslan\'ı iten Alper Potuk, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

45\'inci dakikada Mehmet Ekici\'nin kullandığı korner sonrasında hızlı hücuma çıkan Lens\'in şutu savunmadan döndü.

45+2\'nci dakikada Mehmet Ekici\'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şener\'in vuruşunda Vida\'ya çarpan top ağlara gitti: 1-2.

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