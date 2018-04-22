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Spor

Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

22 Nisan 2018 20:59

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 30\'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek. Saat 19.00\'da başlayacak olan mücadele, Vodafone Park\'ta oynanacak.
Kritik mücadele öncesi hakem kadrosu ve ilk 11\'ler şu şekilde:
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken 
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

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