Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

- Şenol Güneş\'in Ljajic kararı

- Atiba Hutchinson kadroda yok

- Tolga Zengin 3 maç sonra kadroda

- Beşiktaş son iki maçta 5 puan kaybetti

- Evkur Yeni Malatyaspor\'da 3 değişiklik

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk etti. Vodafone Park\'ta saat 20.00\'de başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, Meler\'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

ŞENOL GÜNEŞ\'İN LJAJIC KARARI

Beşiktaş\'ta haftanın en çok merak edilen konusu yeni transfer Adem Ljajic\'in 11\'de oynayıp oynamayacağıydı. Yeni oyunculara hemen ilk 11\'de forma şansı vermeyen ve belli bir alışma süresi sonrası oyuncuyu değerlendiren Şenol Güneş bu kez birkaç hafta beklemedi ve Ljajic\'e ilk 11\'de şans tanıdı. Sırp oyuncunun 11\'e girmesiyle yedeğe çekilen isim ise Tolgay Arslan oldu. Şenol Güneş\'in bir diğer sürprizi ise Babel - Lens değişikliği oldu. Sezona iyi başlayıp Erzurum maçında sakatlandıktan sonra kadroya giremeyen Lens, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında formasına tekrar kavuştu. Kalede Karius\'a görev veren Güneş, defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner Erkin\'den oluştururken milli maçlardan dolayı geç geldiği için oynaması şüpheli olan Medel\'den vazgeçmedi. Güneş, hazır olan Şilili futbolcuyu 11\'e koyarken yanında da Oğuzhan Özyakup\'a görev verdi. Tecrübeli teknik adam hücum hattında da Quaresma, Ljajic ve Lens\'in önünde santrfor olarak Negredo\'yu sahaya sürdü.

HUTCHINSON KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekiple sözleşmesini geç yenileyen ve sezon başı kamp dönemlerinde takımdan uzak kalan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda kendisine yer bulamadı. Altınordu ile oynanan hazırlık 50 dakikada sahada kalan Atiba Hutchinson bugün oynanan karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.

TOLGA ZENGİN 3 MAÇ SONRA KADROYA DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi\'nde Partizan ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık geçiren Tolga Zengin, BB Erzurumspor karşılaşmasında forma giymişti. Daha sonra ağrıları artan Tolga, Partizan ile oynanan rövanş karşılaşması ile Antalyaspor maçında forma giyememişti. Ligin 4\'üncü haftasında oynanan Bursaspor karşılaşmasında da yeni transfer Karius kaleyi korumuştu. Tecrübeli file bekçisi 3 maçın ardından tekrardan kadroya dahil oldu.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Siyah beyazlılar 4 haftası geride kalan Süper Lig\'de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 puan topladı. İlk 2 haftayı 6 puanla kapatan Şenol Güneş\'in öğrencileri son iki haftadaki puan kayıpları ile beklenen performansın altında kaldı. Lige Akhisarspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, 2\'nci hafta Erzurum deplasmanından da galibiyetle döndü. Ancak ligin 3\'üncü haftasında sahasında Antalyaspor\'a kaybeden siyah beyazlılar 4\'üncü haftada da deplasmanında Bursaspor ile berabere kalınca iki maçta 5 puanlık bir kayıp yaşamış oldu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR\'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında kaybedilen Atiker Konyaspor karşılaşmasının 11\'inde 3 değişikliğe gitti. Atiker Konyaspor karşılaşmasında sağ bekte şans bulan Seth\'in yerine Erkan Kaş\'ı sahaya süren Bulut, orta sahada Rahman\'ın yerine Murat, Pereira\'nın yerine ise Donald\'a şans tanıdı.