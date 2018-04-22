Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Vodafone Park\'ta Güneş\'e sevgi gösterisi

Beşiktaş\'ta eksik oyuncular: Pepe, Tolga ve Atiba

Pepe\'nin yerine Vida, Atiba\'nın yerine Oğuzhan forma giydi

4 oyuncu sarı kart sınırında

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Park\'ta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalıyor.

Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir ve Galatasaray\'ın galip gelmesiyle bir maç eksiği ile 3\'üncü sırada bulunurken, Evkur Yeni Malatyaspor 38 puanla kendisine 10\'uncu sırada yer buldu

VODAFONE PARK\'TA GÜNEŞ\'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş\'e büyük bir destek vererek tezahüratlarla adeta stadı inletti.

3 gün önce Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinin 57\'nci dakikasında çıkan olaylarda kafasına isabet eden çakmakla yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Güneş, geceyi de hastanede geçirmişti. Tatil edilen maçın yankıları ve tartışmaları sürerken siyah beyazlı taraftarlar Güneş sahaya çıktığı andan itibaren sevgi gösterilerinde bulundu ve hocasına moral verdi.

BEŞİKTAŞ\'TA EKSİK OYUNCULAR: PEPE, TOLGA VE ATİBA

Beşiktaş\'ta Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe ile maçtan iki gün sonra tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Tolga Zengin, Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımdaki yerini alamadı. Tolga ve Pepe\'nin yanı sıra sakat olan Atiba da 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Kaleci Tolga Zengin\'in yokluğunda Utku Yuvakuran bu sezon ilk kez bir lig maçında 2\'nci kalecilik görevini üstlendi. Genç kaleci daha önce 21 kişilik kadroya girmesine rağmen kulübede 3\'üncü kaleci konumundaydı.

Sakatlığı sebebiyle son üç maçın kadrosunda yer almayan Vagner Love ise iyileşmesi üzerine 21 kişilik kadroda kendine yer buldu.

PEPE\'NİN YERİNE VIDA, ATIBA\'NIN YERİNE OĞUZHAN FORMA GİYDİ

Teknik direktör Şenol Güneş Malatya maçının kadrosunda mecburi olarak iki önemli değişikliğe yer verdi.

Kırmızı kart cezalısı Pepe\'nin yerine, Medel\'i çekmesi beklenen Güneş, Atiba\'nın da sakatlanmasıyla mecburi olarak Vida\'ya görev verdi. Şenol Güneş savunmanın diğer oyuncularına ise dokunmadı ve geri dörtlüyü Adriano - Vida - Tosic - Caner\'den oluşturdu.