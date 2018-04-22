Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner (Dk. 53 Gökhan), Medel, Oğuzhan (Dk. 66 Tolgay), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 78 Lens), Negredo

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat (Dk. 81 Doria), Azubuike, Saido (Dk. 66 Aytaç), Pereira, Adem (Dk. 72 Gilberto), Boutaib

GOLLER: Dk. 13 Negredo, Dk. 81 Talisca, Dk. 88 Quaresma (Beşiktaş) - Dk. 33 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Murat, Sadık (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-1 mağlup etti. Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13\'üncü dakikada Alvaro Negredo, 81\'inci dakikada Anderson Talisca ve 88\'inci dakikada Ricardo Quaresma kaydetti. Yeni Malatyaspor\'un tek golü 33\'üncü dakikada Michael Pereira\'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 62\'ye yükselterek zirve takibini sürdürürken, Evkur Yeni Malatyaspor 38 puanda kaldı.

3\'üncü dakikada maçın ilk şutu Beşiktaş\'tan geldi. Ceza alanının sağından kaleyi yoklayan Talisca\'nın şutunu kaleci yatarak kontrol etti.

5\'inci dakikada Talisca, Quaresma\'nın ortasına kafayı vurdu ancak top kalenin üzerinden auta gitti.

13\'üncü dakikada Negredo, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Quaresma\'nın kullandığı kornerde savunmaya çarpan topu İspanyol golcü ağlara gönderdi: 1-0.

27\'nci dakikada konuk ekipten Adem\'in ceza alanı dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta gitti.

33\'üncü dakikada ceza alanının solunda Boutaib\'in pasıyla topla buluşan Pereira, savunmanın arasından düzgün bir vuruşla takımına eşitliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.

38\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

44\'üncü dakikada hızlı gelişen atakta Pereira\'nın ceza alanı dışından vurduğu sert top auta gitti.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

46\'ncı dakikada ikinci yarının ilk atağı konuk takımdan geldi. Cissokho\'nun soldan ortasına yerden sert vuran Boutaib\'in şutu yandan dışarı çıktı.

53\'üncü dakikada sakatlanarak kendisini yere bırakan Beşiktaşlı Caner\'in yerine Gökhan Gönül oyuna dahil oldu.

54\'üncü dakikada Quaresma\'nın ortasında topla buluşan Talisca sağ çaprazdan vurdu ancak top dışarı çıktı.

57\'nci dakikada sağdan ortalayan Quaresma\'nın pasında Talisca\'nın kafa vuruşunu kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.

60\'ıncı dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş\'ta Quaresma\'nın içeri kestiği topa yerden vuran Negredo topu auta gönderdi.

62\'nci dakikada sağ çaprazdan duran top kullanan Talisca\'nın kaleye gönderdiği top kimseye değmeden dışarı çıktı.

67\'nci dakikada Fabri\'nin önde olduğunu gören Malatyasporlu Boutaib, uzaktan vurdu ancak kaleci topu kolay kontrol etti.

68\'inci dakikada siyah beyazlı futbolcu Babel\'in ceza alanı dışından kaleye aşırtma şutu üst direğin yanından auta gitti.

81\'inci dakikada Adriano\'nun sol kanattan içeri kestiği topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Talisca, ağları sarstı: 2-1.

88\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 3-1.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Beşiktaş sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI