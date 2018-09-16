Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma (Dk. 72 Tolgay), Ljacic, Lens (Dk. 46 Babel), Negredo (Dk. 89 Adriano)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Sadık, Mina, Erkan, Guilherme, Murat (Dk. 90 Mustafa), Donald (Dk. 79 Ahmed Ildız), Aleksic, Adem (Dk. 65 Pereira), Boutaib

GOLLER: Dk. 52 Pepe, Dk. 81 Babel (Beşiktaş) - Dk. 89 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Mina, Chebake, Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor) - Medel, Caner (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Medel (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52\'nci dakikada Pepe ile 81\'inci dakikada Babel atarken, Evkur Yeni Malatyaspor\'un karşılaşmadaki tek golü 89\'uncu dakikada Guilherme\'den geldi.

16\'ncı dakikada Caner\'in pasıyla savunma arkasına sarkan Quaresma\'nın içeri çevirdiği topta Yeni Malatyaspor savunmasında Meza\'nın ters vuruşu kornere gitti. Kullanılan kornerde Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

21\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma pasını ceza sahası dışındaki Ljacic\'i aktardı. Ljacic\'in ceza sahası dışından plase vuruşu yandan dışarı gitti.

34\'üncü dakikada Quaresma\'nın kullandığı kornerde Gökhan Gönül\'ün kafa vuruşu auta gitti,

42\'nci dakikada Ljacic\'in pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Quaresma\'nın vuruşunda Ertaç topu yumrukladı.

45+4\'üncü dakikada Boutaib\'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme\'nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.

48\'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Caner Erkin\'in içeri çevirdiği top kaleye paralele şekilde auta gitti.

52\'nci dakikada Quaresma\'nın kullandığı köşe vuruşunda Pepe\'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

55\'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Boutaib\'in vuruşunda Karius açıyı kapatmayı başardı. Sonrasında Vida topu uzaklaştırdı.

60\'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Aleksic topu direkt olarak kaleye gönderdi. Karius topu kornere çelmeyi başardı.

75\'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Boutaib ile girdiği ikili mücadele rakibine arkadan müdahalede bulunan Medel ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81\'inci dakikada Beşiktaş farkı 2\'ye çıkardı. Girdiği ikili mücadele sonrasında topu kapan Negredo topu bomboş durumdaki Babel\'e aktardı. Babel\'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

89\'uncu dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 1\'e indirdi. Karius\'tan dönen topta Aleksic\'in şutunu çizgi üstündeki Caner uzaklaştırmaya çalıştı. Guilherme\'ye çarpan top ağlara gitti: 2-1.

90+5\'nci dakikada Ljacic\'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan Gönül topu Oğuzhan\'a aktardı. Oğuzhan\'ın vuramadığı topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

90+6\'ncı dakikada Evkur Yeni Malatyaspor hücuma çıkarken topu kaptırdı. Topu kapan Gökhan Gönül\'ün ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertaç kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-1 mağlup etti.

PEPE EN GOLCÜ SEZONUNA ULAŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 52\'nci dakikasında gol perdesini açan Pepe, kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Porto ve Real Madrid formalarıyla bir sezonda en fazla 4 gol atan Portekizli stoper, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10\'uncu maçında 5\'inci golüne imza attı.

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