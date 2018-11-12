Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2

- Oğuzhan\'a hem protesto hem destek

- Fikret Orman ve yönetim de tepkilerden nasibini aldı

- Beşiktaş tribünlerinden Sivasspor\'a alkış

- Şenol Güneş takımı tribünlere götürdü

- Demir Grup Sivasspor\'un ilk deplasman galibiyeti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin - Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 79 Roco), Vida, Caner, Atiba (Dk. 58 Dorukhan), Oğuzhan (Dk. 56 Mustafa), Quaresma, Ljajic, Babel, Güven Yalçın

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya (Dk. 85 Uğur), Medjani, Hakan, Torje, Robinho, Emre Kılınç (Dk. 81 Ndinga), Kone (Dk. 65 Muhammet)

GOLLER: Dk. 11 Güven Yalçın (Beşiktaş) - Dk. 14 David Braz, Dk. 53 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş) - David Braz, Hakan Arslan, Papp (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor\'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14\'üncü dakikada David Braz ve 53\'üncü dakikada Emre Kılınç atarken Beşiktaş\'ın mücadeledeki tek golü 11\'inci dakikada Güven Yalçın\'dan geldi.

11\'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada topu kapan Pepe pasını Quaresma\'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ortasında arka direkte topla buluşan Güven\'in kafa vuruşu kaleci Tolgahan\'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

14\'üncü dakikada skora denge geldi. Robinho\'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki David Braz\'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

31\'inci dakikada hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında Torje\'nin gelişine yaptığı vuruş az farka auta gitti.

40\'ıncı dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Beşiktaş\'ta Güven Yalçın\'ın uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin az farkla üstünden auta gitti.

43\'üncü dakikada Atiba\'nın orta sahada kaptırdığı top sonrası hızlı gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç pasını müsait durumdaki Robinho\'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Tolga\'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik skorla sona erdi.

54\'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Oğuzhan\'ın hatalı pasında araya giren Emre Kılınç ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı. Top kaleci Tolga\'nın solundan ağlarla buluştu: 1-2.

60\'ıncı dakikada Gökhan\'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Dorukhan\'ın yerde kalmasının ardından top Quaresma\'nın önüne düştü. Portekizli futbolcunun orta-şut karışımı yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

69\'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Torje ortaladı. Ceza sahası içerisinde Robinho\'nun kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR\'ın uyarısıyla ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

75\'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Ljajic, Medjani\'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. VAR\'da incelenen penaltı kararı, pozisyonun öncesinde Quaresma\'nın ofsayta düşmesi sebebiyle iptal oldu.

90+4\'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven\'in şutunda top kaleci Tolgahan\'da kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup etti.

OĞUZHAN\'A HEM PROTESTO HEM DESTEK

Demir Grup Sivasspor\'un 2-1 öne geçtiği golden önce pas hatası yapan Oğuzhan Özyakup, 56\'ncı dakikada yerini Mustafa Pektemek\'e bıraktı. Oğuzhan, oyundan çıkmadan önce ayağına her top geldiğinde taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalırken, bu sırada Pepe ve Vida tribünlere \'Yapmayın\' işareti yapsa da, Oğuzhan\'a oyundan çıkarkan de tepkiler sürdü. Daha sonra bir grup taraftar Oğuzhan\'a alkışlarla destek oldu.

FİKRET ORMAN VE YÖNETİM DE TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Oyundan çıkarken Oğuzhan\'a tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar yenilen ikinci golün ardından başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna da tepki gösterdi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR\'UN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında ilk deplasman galibiyetini elde etti. Daha önce çıktığı 5 deplasman karşılaşmasında Trabzonspor, Antalyaspor ve Kayserispor\'a mağlup olan Sivasspor, BB Eruzumspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile de berabere kalmıştı. Demir Grup Sivasspor bu sonuçla deplasmandaki ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında almış oldu.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN SİVASSPOR\'A ALKIŞ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında uzun süre topu Beşiktaş\'a göstermeyen Sivassporlu oyuncular siyah beyazlı taraftarlardan alkış aldı. Beşiktaşlı taraftarlar topun Beşiktaş\'a geçmesinin ardından takımı ıslıkladı.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMI TRİBÜNLERE GÖTÜRDÜ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar sadece Güven Yalçın\'ı tribünlere çağırırken, teknik direktör Şenol Güneş diğer oyuncuların da tribünlere gitmesini istedi. Tecrübeli teknik adam maçın ardından oyuncularıyla birlikte taraftarların önüne giderken, taraftarlar Beşiktaşlı oyunculara tepki gösterdi.

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