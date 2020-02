Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ardından

Şenol Güneş: \"Hücumdaki isimler orta sahaya da gelmeli\"

\"Biz bir aileyiz, sorunları çözmezsek bizi dışarıdan parçalama duygusunun önünü açarız\"

\"2 yenilgi ve 3 beraberlik bizim için beklenen bir şey değildi\"

\"Olumlu durumda zaten bizi yıkamazsınız\"

Okan Buruk: \"Deplasman takımı olarak 40 dakika sonra basın toplantısına girdiğimiz için sevinçliyiz\"

\"Türkiye\'de tecrübeli hakem olduğunda olay daha farklı oluyor\"

\"Bugün 11\'e 10 oynadığımızda bile dengeli oynadık\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor\'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park\'ta maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çıkarken iki takımın da çok hırslı olduğunu söyleyen Güneş, \"Maçın başındaki hırs, oyunda devam etti. Rizespor da arzuluydu. Ancak bazen bu arzu, akıl ikinci plana düşünce hata da olabilir. Rakip eksildi ve biz de gol bulunca avantaj bize geçti. Bizim için bu maçta 3 puan almak önemliydi. Oyun olarak da daha iyi oynayıp, olumsuz olan taraftar-oyuncu ilişkisinde mesafe almak istiyorduk. Bazı oyuncularda kırılmalar oldu. Bazı isimleri dinlendirip hem de kartı olan oyuncuları kenara alarak kayıpsız gidelim dedik ama Ricardo kart gördü. Dinlenme olarak ve bazı isimleri dinlendirerek iyi işler yaptık. Sayısal üstünlüğümüzü de oyuna iyi veremedik. Daha rahat pas yapıp daha çok gol atabilirdik. Bunlar eksiklerimizdi ama kazanmayı hak ettik. Eksik sayıdaki oyuncuya karşı, rakibin çıkmasını doğru bulmuyorum. Seyircinin desteği iyi. Ama oyunda büyük yanlışlar vardı. Sayısal fazlalıkta ileriye oynamadık. Saha zeminini düşünerek oynamak gerekiyordu. Taraftarı üzmek bizim için olumsuz bir durum. Onları üzgün göndermemek önemliydi. Taraftar her takımda semboldür. Aynı zamanda müşteridir ve sen iyi oynarsan her maçta müşterin çok olur\" dedi.

GÜNEŞ: \"HÜCUMDAKİ İSİMLER ORTA SAHAYA DA GELMELİ\"

Mustafa Pektemek\'in rolünü zaman zaman iyi oynadığını ancak yorulduğunu belirten Şenol Güneş, \"Orta sahada pas yüzdesinin düştüğü anda hücumda 2 oyuncuyla oynamak daha mantıklı. Ama hücumdaki isimler orta sahaya da gelmeli. Mustafa bunu zaman zaman yaptı ama yoruldu. Maç temposu olmadığı için fiziksel sıkıntıları var. Rakip de eksik kaldığı için uzun top atmak istiyorduk. Oğuzhan da hücuma dönük top kullandı. Gökhan Töre iyi başlamıştı ama sakatlık sonrasında toparlayamadı\" ifadelerini kullandı.

\"BİZ BİR AİLEYİZ, SORUNLARI ÇÖZMEZSEK BİZİ DIŞARIDAN PARÇALAMA DUYGUSUNUN ÖNÜNÜ AÇARIZ\"

Oyunculara tepki göstermenin yanlış olduğunu belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu: \"Biz bir aileyiz ve sorunları çözmezsek, bizi dışarıdan parçalama duygusunun önünü açarız. Sonuçların düştüğü yerde kaosu yönetemez hale gelirsiniz. Bu kulübün geçmiş yıllara göre iyi durumda olduğunu biliyoruz. Alınır, alınmaz bunlar değişebilir. Para da bulunabilir ama var olan değerleri yok etmek doğru değil. Aşk ve sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk, hedefine ulaştığında biter. Ama sevda nefesin bitene kadar devam eder. Bu taraftar, bu takıma sevdalanmış. Önümüzdeki 2 lig maçında havaya girerek, devreye kadar çalışmalarımızı yapmalıyız. Kulübün geleceği adına belli kararlar verilir. Bu arada ben hata yaptığımda ya da futbolcu hata yaptığında gerçekleşen protesto, sonucu değiştirmiyor. Bugün Dorukhan\'ı oynatmak isterdim, bir türlü oynatamadım. Bugün keşke ikinci yarının başında alabilseydim Güven\'i. Ama oyun istenildiği gibi rahat gitmiyor. Beklenmeyen bir gol yerseniz, oyuncuyu da kaybetme ihtimaliniz var.\"

\"2 YENİLGİ VE 3 BERABERLİK BİZİM İÇİN BEKLENEN BİR ŞEY DEĞİLDİ\"

Oğuzhan\'ın üzerindeki yükü bir türlü atamadığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, \"Oğuzhan - Medel değişikliği ile olumsuz tabloyu değiştirmek istedim. Oğuzhan hücuma gitmeyi, geri gelmeyi istiyor ama istediği verimi yapamadı. Seyircinin beklediği paslarda eksik kaldı. Çok yetenekli ve iyi bir karakter. Ama güven kaybından sonra bu durumu aşması gerekiyor. Güçlü karakter, yetenekle büyük, aksi halde eksik kalır. Bugün bir karar verdiğiniz zaman, o oyuncuyu at, bunu at durumu olmaz. Şu anda atma mevsimi değil, kazanma mevsimi. Bugün mesela Roco\'yu, sadece adam markajında oynattım. Ben bunu görmek istiyorum\" dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmanın zor olduğunu söyleyen Güneş, \"Bu maçı kazandık, Başakşehir maçına odaklanacağız. Sakatımız var, moralsizimiz var. Elimizdeki en iyi kadrolarla maçları kazanmaya çalışacağız. Çok puan kaybımız var. Maç başına 2 puan ortalamanın altına düşmemiz iyi değil. Şu anda 26 puanın altında olmamamız gerekiyordu. 2 yenilgi, 3 beraberlik bizim için beklenen bir şey değildi\" diye konuştu.

\"OLUMLU DURUMDA ZATEN BİZİ YIKAMAZSINIZ\"

Avrupa Ligi maçında yaşanan protestoların takıma yansımasıyla ilgili olarak yorum yapan Güneş şu ifadeleri kullandı: \"Olumsuz bir durumdayken protesto oldu. Olumlu durumda zaten bizi yıkamazsınız. Moralim iyiyken bana hastasın dersen, ben etkilenmem. Oyuncularla toplantı yaptık ve çok konuştuk hafta arasında. Taraftarın beklentisine saygı duyduklarını, buna da tek cevap olarak iyi sonuçlar alınması gerektiğini söylediler. Ama kazanma hırsı varken, aklın, hırsın önüne geçmemesi gerekiyor\" dedi.

Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Güneş, \"Cumhuriyet de önemli, bayram da önemli. Bu dönemde olan birlik beraberliğimizin ve ülkemizin kıymetini bilelim. Bunu yaparken eğitim ordusunu akıllı yapmamız gerekiyor. Eğitim ordusu iyi olduğu zaman Türkiye\'nin geleceği daha parlak olacaktır. Hepimizin de buna ihtiyacı var.\"

OKAN BURUK: \"DEPLASMAN TAKIMI OLARAK 40 DAKİKA SONRA BASIN TOPLANTISINA GİRDİĞİMİZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ\"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise basın toplantısına çok geç girmelerinden dolayı serzenişte bulunarak, \"Öncelikle deplasman takımı olarak 40 dakika sonra basın toplantısına girdiğimiz için sevinçliyiz. Sahada ne oluyorsa, dışarıda da aynısı oluyor. Kararlarda da aynısı oluyor. Biz genelde deplasman takımlarına öncelik veririz. Maçın başında istediğimizin dışında bir senaryo gerçekleşti. Golü yedik ve 10 kişi kaldık. 11\'e 10 oyun çok fazla fark etmedi. Rakibimizin bir üstünlüğü olmadı. Yine yaptığımız bir hatadan ikinci golü yedik. İkinci yarıda oyuna ortak olduk ve golü bulduk. Daha sonra penaltı pozisyonu ve Saadane\'ye gösterilen kolay kartlar vardı. Oyuncunun da hataları var. Ama aynı durumda rakip olsaydı bu kartlar gösterilmezdi. İlk yarıda hücumu keserken Vida\'ya gösterilmeyen sarı kart var. Belki rakip de 10 kişi kalacaktı ama çok adil bir düzen beklemiyoruz bu oyunda. 9 kişi kalınca oyun daha farklı oldu. Rakibimiz kazanmak için elinden geleni yaptı, hak ederek kazandı. Biz içinde bulunduğumuz durumu en güzel şekilde atlatmak istiyoruz. Kaybetmemek için gelmiştik ama oyun gitmedi\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE TECRÜBELİ HAKEM OLDUĞUNDA OLAY DAHA FARKLI OLUYOR\"

Maçın hakemi Bülent Yıldırım\'la ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, \"Türkiye\'de tecrübeli hakem olduğunda olay daha farklı oluyor. Özellikle faul ve kartlarda iki takıma da aynı şekilde yaklaşmadı. Bunu da beklemek gerekirdi. Şenol Hoca\'yla aramızda olumsuz bir durum olmaz. Maç içindeki durumlardan dolayı üzgündük. Sadece bu vardı maç sonunda. VAR sistemi devreye girdikten sonra ceza sahası içinde, oyun içinde göremediğimiz pozisyonlarla penaltılar çoğaldı. Bugün gördüğümüz kırmızı kartlar, yapılan yanlışlardan kaynaklı. Bunu oyuncularımla konuştum. Mücadele eden bir grup var, eksik bırakan da bir grup var. Bu durumu yönetimle de konuştuk. İyi niyetliler ama bazen olumsuz da oluyor. Düzeltmemiz gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"BUGÜN 11\'E 10 OYNADIĞIMIZDA BİLE DENGELİ OYNADIK\"

Takımların arasında çok fark olmadığının altını çizen Buruk, sözlerine şu şekilde devam etti: \"Bugün Beşiktaş çok eksik bir kadroyla sahadaydı ama milli takımlarda oynayan önemli oyuncularla sahaya çıktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray\'da da bunu görüyoruz. Ama takımlar birbirine yakın oynuyor. Bugün 11\'e 10 oynadığımızda bile dengeli oynadık. Ligde kimse kimseyi rahat geçemiyor. Anadolu kulüpleri dediğimiz takımlar, yaptıkları transferler ve kadro kaliteleriyle büyük takımlara zorluk çıkarıyorlar. Sezon başında da bunu düşünüyordum ve aynı şekilde devam edecektir. Dün Fenerbahçe maçı vardı ve hakem farklı davranmadı. Belki biz de bunu kendimize göre yorumluyoruz. Ben bunu hep söyledim. Bütün dünyada bu böyledir. Özellikle büyük takımlar denilen ekiplere karşı hakemler daha çok hata yapmamaya çalışır ama VAR sistemiyle bu değişti. VAR sarı karta karışmıyor. Direkt kırmızı kart ve penaltılara adalet geldiğini ve büyük takımların bu durumdan daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Oyunların daha denk olması ve maçların çekişmeli geçmesi, VAR sisteminden kaynaklı diyebilirim.\"

