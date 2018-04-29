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Spor
BBC Türkçe

Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi UEFA disiplin soruşturmasında

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçında sahada ve tribünde yaşanan düzensizlik ve disiplinsizlikler nedeniyle Beşiktaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçeleri arasında sahaya giren kedi de var. Kedi İngiltere basınının da gündeminde.

29 Nisan 2018 20:30

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçında sahada ve tribünde yaşanan düzensizlik ve disiplinsizlikler nedeniyle Beşiktaş hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma gerekçeleri arasında sahaya giren kedi de var.

UEFA'nın disiplin soruşturması konusu yaptığı diğer olaylar ise, sahaya yabancı cisimler atılması ve tribünlerde merdiven boşluklarının taraftarlar tarafından işgal edilmesi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta yeşil sahaya atlayan kedi, sosyal medyanın ve İngiliz tabloid basının da gündemine girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 50'inci dakikada Beşiktaşlı Tolga Zengin topu oyuna sokmaya hazırlanırken sahaya aniden bir kedi girdi ve çimlerde yaklaşık bir dakika kadar dolanması üzerine hakem Michael Oliver oyuna kısa bir ara verdi.

Davetsiz misafir önce Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak istedi ama güvenlik görevlilerini görünce sahaya döndü.

Maç kedinin sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti. Alman rakibi karşısında 3-1 mağlup olan Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etmiş oldu.

İngiliz tabloid gazetelerinden The Sun, "Sarman kedinin Vodafone Park'ta nasıl güvenliği geçip sahaya girdiği belirsiz. Ama Alman devlere karşı Şenol Güneş'in kendini toparlamasına yardımcı olmayı uman ölümüne fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyoruz" yazdı.

The Daily Mail gazetesinde de şu ifadeler yer aldı:

"Stadın bir köşesinde bir kedi nasıl olduysa güvenlik önlemlerini aşıp Vodafone Arena'ya girdi. Reklam panolarına zıplayıp sonra tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde durdu ... Kedinin girişi sahada baskın olan Bayern karşısında Türk takıma biraz olsun nefes aldırdı."

Express gazetesi de kedinin sahaya girişiyle ilgili haberine "Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşmasını durduran tuhaf gerekçeyi gördünüz mü?" başlığı attı.

Kedi sosyal medyada da konuşuldu. Bayern Münih resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlardan birinde 'Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasında Maçın Adamı kimdi?' sorusunun yanıtları için Thiago, Wagner, Kedi ve Müller'i sıraladı. Twitter'daki oylamayı yüzde 63 ile Kedi kazandı.

Bayern Münih, diğer tweet'inde de kedinin illüstrasyonuyla beraber "Sen konuştun #MiyavMiyav" mesajını paylaştı. Buna karşılık Türkiye'den de bazı kullanıcılar Alman takımın hesabına "Goller devam ediyor", "Ya aga maç bitti, daha ne gol atıyorsunuz be?" yanıtları verdi.

https://twitter.com/FCBayernEN/status/974003559611207681

Türkiye'den @1985Merdinlii adlı Twitter kullanıcısının mesajı da kediyle ilgili:

"Son 10 yılda ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne Katılma Sayıları: Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Trabzon 1, Bursaspor 1, Kedi 1, Fenerbahçe 0"

https://twitter.com/1985Merdinlii/status/974038991367491584https://twitter.com/saidbahadir/status/973999188714426368https://twitter.com/Tahir_Barcin/status/973995487610179588
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