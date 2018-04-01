Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Barış Şimşek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Hutchinson, Tolgay (Dk. 79 Necip), Talisca (Dk. 84 Love), Oğuzhan, Babel, Negredo (Dk. 62 Lens)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Gassama, Tzavellas, Welinton, N\'Sakala, Taha (Dk. 46 Maniatis), Sackey, Efecan (Dk. 70 Douglas), Emre, Fernandes, Mbilla (Dk. 46 Villafanez)

GOLLER: Dk. 29 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Tolgay, Atiba Hutchinson, Oğuzhan, Necip Uysal, Vagner Love (Beşiktaş) - Welinton, Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 29\'uncu dakikada Talisca\'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah beyazlı ekip puanını 53\'e yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

2\'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Babel\'in ortaya çevirdiği topta Oğuzhan arkadan gelen Gökhan\'a pasını aktardı. Gökhan\'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

9\'uncu dakikada orta sahadan atılan topla hareketlenen Mbilla\'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta Fabri topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Fabri topun sahibi oldu.

22\'nci dakikada Oğuzhan\'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül\'ün içeri çevirdiği topta kaleci Haydar meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

24\'üncü dakikada Babel\'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşu kaleci Haydar kornere tokatladı. Caner\'in ortasında Alanyaspor savunması topu tekrardan kornere gönderdi.

25\'inci dakikada Caner\'in kullandığı kornerde Atiba\'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

29\'uncu dakikada Oğuzhan\'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Talisca, topu içeriye doğru çekip rakibinden kurtuldu. Brezilyalı oyuncunun yaptığı plase vuruşta top, kaleci Haydar\'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

42\'nci dakikada Negredo\'nun topuk pasıyla topla buluşan Talisca\'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş\'ın üstünlüğüyle sona erdi.

57\'nci dakikada Welinton\'un sağ çaprazdan yaptığı Beşiktaş savunması çaparak kornere gitti. Kullanılan kornerde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

64\'üncü dakikada Junior Fernandes\'in cea sahasının hemen dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden auta gitti.

79\'uncu dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Talisca\'nın şutu barajdan döndü.

84\'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Isaac Sackey\'in ceza sahası dışından attığı şut kalenin yanından auta gitti.

90\'ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Vagner Love\'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş Alanyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-0 Beşiktaş\'ın üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ\'TA ORTA SAHA KRİZİ!

Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlar ile Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Beşiktaş\'ın üstünlüğü ile tamamlanırken; Beşiktaşlı Tolgay Arslan, 34\'üncü dakikada gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Mücadelenin ikinci yarısında Efecan Karaca\'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Atiba Hutchinson ve 70\'inci dakikada Gassama\'ya yaptığı hareket sonrası kart gören kaptan Oğuzhan Özyakup da, 28\'inci haftada Vodafone Park\'ta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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