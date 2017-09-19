Beşiktaş - Atiker Konyaspor: 2-0

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) -

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano (Dk. 40 Necip Uysal), Pepe, Medel, Caner Erkin, Atiba, Tolgay Arslan, Quaresma (Dk. 81 Jeremain Lens), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 69 Alvaro Negredo)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 61 Eren), Volkan Fındıklı (Dk. 63 Musa), Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Fofana (Dk. 71 Milosevic), Evouna

GOLLER: Cenk Tosun (Dk. 10) Ricardo Quaresma (Dk. 66)

SARI KARTLAR: Medel (Dk. 42) (Beşiktaş) - Bourabia (Dk. 32), Ferhat Öztorun (Dk. 37) (Atiker Konyaspor)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor\'u 2-0 mağlup etti.

8\'inci dakikada Tolgay\'ın ara pasıyla hareketlenen Adriano\'nun ortasında top kaleci Serkan Kırıntılı\'da kaldı. Maçın başından beri etkili oynayan Beşiktaş\'ta gol perdesini Cenk Tosun açtı.

10\'uncu dakikada Caner Erkin\'in ortasında kafayı Cenk vurdu, kaleci Serkan\'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

15\'inci dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Atiba\'ya çarparak ceza sahasına doğru havalandı. Talisca\'nın rövaşatasında kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti. Top auta çıktı.

20\'inci dakikada Ali Turan\'ın Cenk Tosun\'a yaptığı faul sonrası hakem faul kararı Verdi. Quaresma\'nın ortasında kaleci Serkan, Pepe\'den önce araya girdi ve çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23\'üncü dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırmak istediği topta araya Atiba girdi. Kanadalı oyuncunun sol ayağıyla çektiği şutu Serkan kolay kontrol etti.

25\'inci dakikaya kadar Beşiktaş\'ın yeni transferi Gary Medel yerden ve havadan yaptığı başarı müdahalelerle taraftardan alkış aldı.

26\'ncı dakikada Konyaspor serbest vuruş kazandı. Ferhat Öztorun\'un ortasında Evouna etkili bir vuruş yapamadı.

29\'uncu dakikada orta sahada kapılan topu Cenk Tosun, Babel\'e, Babel de sağdan bindiren Quaresma\'ya verdi. Portekizli oyuncunun ortasında Ali Turan, Cenk Tosun\'dan önce araya girerek topu kornere gönderdi.

31\'inci dakikada Talisca\'nın ara pasında Ferhat\'I geçen Quaresma\'nın sol ayağıyla attığı şut auta gitti

32\'inci dakikada hızlı çıkan Atiker Konyaspor\'da ceza sahası dışından Bourabia\'nın şutu yandan dışarı çıktı.

32\'inci dakikada orta sahada Pepe\'yi düşüren Mehdi Bourabia sarı kart gördü.

34\'üncü dakikada Konyaspor çok adamla geldi. Evouna\'ya atılan pasta Pepe dokundu ve top Fabri\'de kaldı.

36\'ıncı dakikada sağ kanattan bindirme yapan Adriano geriye dönerken arka adelesini tutu. Kenar yönetimiyle konuştu ve ardından Necip Uysal ısınmaya gitti.

38\'inci dakikada Quaresma defansın arkasına atılan topta hareketlendi. Ceza sahasına girmeden Quaresma\'yı düşüren Ferhat Öztorun sarı kartı gördü. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Talisca\'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

40\'ıncı oyuncu değişikliği oldu. 37\'nci dakikada sakatlanan Adriano yerini Necip Uysal\'a bıraktı.

41\'inci dakikada Manyama\'nın pasıyla hareketlenen Evouna, Medel\'in müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem faul verdi ve Medel\'e sarı kart çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Manyama\'nın vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

45\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Ömer Ali ceza sahasına kadar gitti. Ömer Ali\'nin içeriye çevirdiği topu Necip Uysal uzaklaştırdı.

46\'ncı dakikada kendi ceza sahasına yakın yerde topu kaybeden Quaresma, Fofana\'yı kovalayarak hatasını telafi etti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

49\'uncu dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Quaresma\'nın içeri çevirdiği topu Konyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Tekrardan Quaresma\'nın önüne düşen topta Portekizli oyuncu iyi vuramadı ve defans topu uzaklaştırdı.

52\'nci dakikada Mehdi Bourabia\'nın ara pasında topa hareketlenen Fofana\'dan önce Necip topa dokundu ve kornere gönderdi. Kornerde Ömer Ali\'nin ortasında Beşiktaş defansı topu uzaklaştırmayı başardı.

53\'üncü dakikada topla hareketlenen Fofana\'nın ceza sahası dışından şutu Fabri\'de kaldı.

55\'inci dakikada yine Fofana\'nın ceza sahası dışından şutu Fabri\'nin üzerine gitti.

57\'nci dakikadaki hızlı Beşiktaş atağında Quaresma\'nın ön direğe yaptığı ortaya Cenk vurdu, kaleci Serkan topu kornere tokatladı. Quaresma\'nın kullandığı köşe vuruşunda Pepe vurdu ancak top üstten auta gitti.

59\'uncu dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Quaresma\'nın sol ayağıyla attığı şut farklı şekilde auta gitti.

60\'ıncı dakikada Serkan aut atışını hızlı kullandı. Skubic\'in ortasında Caner araya girerek topu uzaklaştırdı.

65\'inci dakikada orta sahada Talisca kaptığı topu Tolgay\'a aktardı. Tolgay\'ın pasıyla hareketlenen Quaresma\'nın ortasında Ali Turan Cenk\'ten önce araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

66\'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Quaresma müdahalelere rağmen düşmedi ve sert şutunda top ağlara gönderdi.

78\'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Caner, ceza sahası dışındaki Talisca\'yı gördü. Talisca\'nın şutunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

82\'nci dakikada Atiba\'nın ara pasıyla Serkan\'la karşı karşıya kalan Negredo\'dan önce Ali Turan son anda topa dokundu ve tehlikeyi önledi. Pozisyonda eline darbe alan Negredo kenarda bir süre tedavi gördü.

85\'inci dakikada kaleci Serkan\'ın ilerde olduğunu gören Negredo uzaktan şansını denedi. Ancak top farklı şekilde auta gitti.

86\'ncı dakikada Talisca topu içeri çevirdi, Konyaspor savunmasının arasındaki anlaşmazlıkta Tolgay top önünde buldu. Tolgay\'ın şutunda önce kaleci Serkan dokundu. Direğe çarpan top kornere çıktı.

Mücadele 2-0\'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.