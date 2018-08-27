Beşiktaş - Antalyaspor maçından notlar

Utku, Süper Lig\'de ilk kez forma giydi

Loris Karius tribünde

İstanbul\'daki son Beşiktaş galibiyeti Şenol Güneş ile gelmişti

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında sahasında Antalyaspor\'u konuk etti. Vodafone Park\'ta saat 21.45\'te başlayan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya\'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlendi.

Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Tolga Zengin\'in yerine ilk 11\'de Utku Yuvakuran şans buldu. Genç kaleci Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir Süper Lig\'de maçında boy gösterdi. Utku, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında 4 kez forma giymişti.

Tolga Zengin\'in yokluğunda kalede Utku\'ya görev veren Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü ise Adriano, Pepe, Vida ve Caner Erkin\'den oluşturdu. Medel ve Tolgay\'ı orta sahada görevlendiren Şenol Güneş, onların hemen önünde Quaresma, Oğuzhan ve Babel\'i oynattı. Şenol Güneş\'in forvetteki tercihi ise son haftalarda gösterdiği performansla İspanyol forvet Alvaro Negredo oldu.

12 MAÇTIR KAZANIYOR

Antalyaspor\'u konuk eden Beşiktaş, iç saha performansıyla öne çıkıyor. Vodafone Park\'ta oynanan son 12 maçını kazanmayı başaran siyah beyazlı ekip, iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezonun 11\'inci haftasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede yaşamıştı. Beşiktaş\'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadele 0-0\'lık skorla sona ermişti. Beşiktaş\'ın bu alandaki rekoru ise 14 maç. Siyah beyazlılar, farklı dönemlerde üst üste 14 maç kazanma başarısı gösterdi. Son olarak Mircea Lucescu yönetiminde şampiyon olduğu 2002-03\'unda 9 maç kazanan Beşiktaş, 2003-04 sezonunda da ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.

45 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Sahasında oynadığı karşılaşmalarda kolay kolay puan kaybetmeyen Beşiktaş, sahasında 45 maçtır yenilmiyor. Siyah beyazlı ekip, Süper Lig\'deki son iç saha mağlubiyetini 2015-16 sezonunun 13\'üncü haftasında 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda Akhisarspor\'a 2-0 mağlup olarak yaşamıştı. Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından sahasında çıktığı 45 maçta 38 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

KARIUS TRİBÜNDE

Beşiktaş\'ın Liverpool\'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve dün akşam saatlerinde İstanbul\'a getirdiği Loris Karius, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Karius kartal hareketi yaparak taraftarlarına selam gönderdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş\'ın Antalyaspor\'u konuk ettiği karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş taraftarı tribünlerin büyük çoğunluğunu doldururken, az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendi takımlarını yalnız bırakmadı.

ANTALYASPOR 3 PUANA HASRET

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon çıktığı 2 maçta da 3 puan elde edemedi. Ligin ilk haftasında Kayserispor\'un konuğu olan Akdeniz ekibi sahadan 2-0\'lık mağlubiyetle ayrılırken, 2\'nci haftada ise sahasında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig\'deki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 32\'nci haftasında Gençlerbirliği\'ni deplasmanda mağlup ederek almıştı.

İSTANBUL\'DAKİ SON BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ ŞENOL GÜNEŞ İLE GELMİŞTİ

Antalyaspor, Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig\'de oynadığı son 19 karşılaşmadan 16\'sını kaybederken, son 28 müsabakada ise sadece bir galibiyet alabildi. Kırmızı beyazlı ekip, Beşiktaş karşısında İstanbul\'daki ilk ve tek galibiyetini, şu anda siyah beyazlı takımın başında olan Şenol Güneş yönetiminde 1998\'de elde etti. Antalyaspor, o karşılaşmadan 1-0\'lık galibiyetle ayrılmıştı.

ANTALYASPOR\'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Tekink Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta oynanan Atkiker Konyaspor maçının 11\'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli antrenör Chico\'nun yerine Yekta Kurtuluş\'a, Danilo\'nun yerine de Harun Alpsoy\'a forma şansı verdi.

Antalyaspor, Beşiktaş karşısında mücadeleye şu 11 ile başladı: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara

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