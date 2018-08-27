Beşiktaş - Antalyaspor: 2-3 (YENİDEN)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Utku - Adriano, Pepe, Vida (Dk. 57 Larin), Caner, Medel, Tolgay (Dk. 36 Gökhan Gönül), Quaresma (Dk. 90 Gökhan Töre), Oğuzhan, Babel, Negredo

ANTALYASPOR: Boffin - Nazım, Bahadır (Dk. 64 Salih), Diego, Celustka, Vainqueur (Dk. 59 Drole), Yekta, Hakan, Harun, Doğukan (Dk. 66 Danilo), Doukara

GOLLER: Dk. 26 Negredo, Dk. 56 Pepe (Beşiktaş) - Dk. 20 - Dk. 24 Doukara, Dk. 33 Yekta (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Quaresma, Caner (Beşiktaş) - Bahadır, Celustka, Doukara, Nazım, Danilo, Boffin, Salih (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor\'a 3-2 mağlup oldu. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20\'nci ve 24\'üncü dakikada Doukara ve 33\'üncü dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti. Beşiktaş\'ta ise 26\'ncı dakikada Negredo ve 56\'ncı dakikada Pepe\'nin attığı goller mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Vodafone Park\'ta oynadığı lig maçlarındaki ilk mağlubiyetini aldı.

5\'inci dakikada Tolgay\'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuzhan\'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

9\'uncu dakikada Oğuzhan\'ın uzun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Babel\'in gelişine yaptığı vuruş kaleci Boffin\'nden döndü. Dönen topta Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

14\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor barajına çarpan top, Boffin\'in müdahalesiyle üst direkten oyun alanına döndü.

20\'nci dakikada Antalyaspor öne geçti. Hakan Özmert\'in aşırtma pasında topla buluşan Doukara\'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

24\'üncü dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert\'in vuruşunda Doukara\'ya çarpan top ağlara gitti: 0-2.

26\'ncı dakikada Beşiktaş farkı 1\'e indirdi. Adriano\'nun uzun pasında Boffin\'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası dışındaki Negredo\'ya geldi. İspanyol futbolcunun bekletmeden kafayla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2.

33\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doukara\'nın içeri çevirdiği topta Yekta Kurtuluş topu ağlara gönderdi: 1-3.

45+2\'nci dakikada Caner\'in ortasında Pepe müsait durumdaki Negredo\'yu gördü. Negredo\'nun sert şutunda top kaleci Boffin\'den döndü. Gökhan Gönül gelişine yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor\'un 3-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.

56\'ncı dakikada Beşiktaş farkı 1\'e indirdi. Kullanılan kornerde Antalyaspor savunması topu uzaklaştıramadı. Negredo\'nun pasıyla topla buluşan Quaresma\'nın ortasında Pepe\'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 2-3.

64\'üncü dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Doukara\'nın pasıyla topla buluşan Harun\'un şutunda top kaleci Utku\'da kaldı.

69\'uncu dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın arka direğe yaptığı ortada Larin\'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

70\'inci dakikada Quaresma\'nın ortasında Larin\'in kafa vuruşunu Boffin son anda tokatladı.

79\'uncu dakikada Gökhan Gönül\'ün içeri çevirdiği topta Babel\'in kafa vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.

90\'ıncı dakikada Oğuzhan\'ın ortasında Pepe\'nin kafa vuruşu yan direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor, Beşiktaş\'ı 3-2\'lik skorla mağlup etti.

TOLGAY ARSLAN DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında 3-1 geriye düşen siyah beyazlı ekipte, Şenol Güneş erken oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam 36\'ncı dakikada Tolgay Arslan\'ın yerine Gökhan Gönül\'ü oyuna dahil etti. Tolgay Arslan oyundan çıkmasının ardından yedek kulübesine gitmedi ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

OĞUZHAN\'A HEM TEPKİ HEM DESTEK

Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ilk yarısında kaptan Oğuzhan Özyakup\'a tepki gösterdi. Yaptığı pas hatalarının ardından ıslıklanan yıldız oyuncuya diğer taraftarlar sahip çıktı. Daha sonra Oğuzhan topla buluştuğu anda tribünler tarafından alkışlandı.

BEŞİKTAŞ, VODAFONE PARK\'TAKİ LİG MAÇLARINDA İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Siyah beyazlı ekip 2015-16 sezonunda Bursaspor karşılaşmasıyla açılan Vodafone Park\'ta oynadığı lig karşılaşmalarında ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Daha önce Şampiyonlar Ligi\'nde oynadığı Benfica ve Bayern Münih karşılaşmalarında kalesinde 3 gol gören siyah beyazlı takım, lig maçlarında ilk kez 3 gol birden yedi.

VODAFONE PARK\'TAKİ İLK LİG MAĞLUBİYETİ

Siyah beyazlılar 45 maçlık iç saha yenilmezlik serisini Antalyaspor karşısında kaybetti. Son olarak Akhisarspor\'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 45 maçtır lig maçlarında kaybetmiyordu. Siyah beyazlıların yeni stadı Vodafone Park\'ta da 38 maçlık mağlup olmama serisi Antalyaspor karşılaşmasıyla sona erdi.

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