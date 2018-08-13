Beşiktaş - Akhisarspor maçının ardından

Şenol Güneş: \"İkinci yarı gereksiz pozisyonlar verdik\"

\"Caner\'e kızdım\"

\"Yarın kalırım, giderim böyle hesap yapmam, ölümüne işimi yaparım\"

Safet Susic: \"Galibiyeti hak eden taraf Beşiktaş\'tı\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Beşiktaş kendi sahasında Akhisarspor\'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: \"Lefter abi din olarak farklı ama ona Allah\'tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı. İyi bir iz bıraktı. İnşallah adına uygun mütevazı, karakterli bir lig olur.\"

GÜNEŞ: \"İKİNCİ YARI GEREKSİZ POZİSYONLAR VERDİK\"

\"Oyun başlangıcımız pozisyon vermeden, tempolu, hızlı, saha ne kadar izin verdiyse etkin ataklar şeklindeydi. Golleri geç bulduk. İkinci yarı rölantide başladık. İkinci bölgede kalıp biraz daha oyunu soğutmaya çalışırken, beklenmeyen hatayla golü yiyince rakip oyuna ortak oldu. Yine de 4-1 yapabilirdik. Orta sahada top tutamamak sıkıntı yarattı. Maçın tamamına baktığımızda çok pozisyonumuz var. İkinci yarı gereksiz pozisyonlar verdik.\"

\"CANER\'E KIZDIM\"

\"Caner\'in sinirlenmesine kızdım. Sinirlenip daha büyük hataya izin vermemek lazım. Daha sakin kalacağız. VAR ile ilgili muhakeme yapmak istemiyorum. VAR tabii ki önemli, teknoloji önemli; yardımcı olacak. Yorumları sana göre, bana göre yapıyoruz. Teknoloji yüzde yüz olsun ama yine tartışmanın olacağını düşünüyorum.\"

\"YARIN KALIRIM, GİDERİM BÖYLE HESAP YAPMAM, ÖLÜMÜNE İŞİMİ YAPARIM\"

\"Ben de Fikret Orman\'ın dediklerinin aksini söylemiyorum. Söylediklerimin onun üzerinden muhakeme edilmesi doğru değil. Başkanımız her gün burada. Burada kavga çıkmaz, benimle hiç olmaz. Fikrim varsa söylerim. Bunu söylemek başkana saygısızlık değil. Onun da söyledikleri bana sevgisizlik değil. Hiç de rahatsız olmam. O başkan ben hocayım. O benim görevime son verebilir, ben oyuncuyu oynatmayabilirim. Yarın kalırım, giderim böyle hesap yapmam. Ölümüne işimi yaparım. İşime saygısızlık yapanı da affetmem. Başkanla kavga ettireceksiniz. Transfer avro ile yapılıyor. Ben \'Lira ile anlaşın\' diyorum. Satarken avro ile satıyorsunuz. Sıkıntı herkesin. Hoca olarak çok şeye katlanacağım. Başkanla istişare yapıyoruz ama kararı başkan veriyor. Ekonomik sıkıntı varsa ona göre transfer yaparız. Son 2-3 senede oyuncu gitti. Bu kulübün yapısıdır. Barcelona ve Madrid\'de de böyledir. Onlar dönüşümü daha iyi yapıyor. Plan yaparsan zarar etmezsin. Türkiye\'de en iyi başkan bizim başkan. Şimdi de \'Yağcılık yaptı\' derler. Kalmak için uğraşmıyorum, işimi iyi yapmak için uğraşıyorum. Sıradan bir hoca değilim.\"

SUSIC: \"GALİBİYETİ HAK EDEN TARAF BEŞİKTAŞ\'TI\"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ise şöyle konuştu: \"Galibiyeti hak eden taraf Beşiktaş\'tı. İlk yarıda bütün topları kaybettik. Beşiktaş gibi bir takım 2-0\'lık skoru bulduktan sonra herkes farklı galibiyet bekliyordu. İkinci yarıdaki iyi oyunumuzla buna izin vermedik. Ancak Beşiktaş\'a karşı sadece 45 dakika iyi oynamamalısınız.\"

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili yorum yapan Safet Susic, \"Çok yeni sistem. Dünya Kupası\'na baktığımızda olması gereken sistem. Dünya Kupası\'nda goller, penaltılar ve iptal edilen pozisyonlar oldu\" dedi.

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