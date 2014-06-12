Beşikçioğlu: Para vererek uyuşturucu madde satın almadım

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadelerine alınan gözaltına alınan sanatçıların ifadesine T24 ulaştı.

Sanatçılar uyuşturucu madde kullandıklarını kabul ederken arkadaş ortamında içtiklerini ifade ettiler.

İşte sanatçıların ifadeleri

Kaan Urgancıoğlu: Uyuşturucu esrar maddesini hayatım boyunca 5-10 defa kullanmışımdır. Bağımlılığım yoktur. En son esrar maddesini 2014 yılı Şubat ayında yurt dışında İtalya’da kullandım. Orada sokakta sohbet ettiğim tanımadığım bir kişilerle kullandım. Ondan sonra bir daha kullanmadım. Türkiye’de bulunduğum zamanlarda birkaç defa isimlerini şu an hatırlamadığım arkadaş ortamlarında ikram edilmesi sonucu kullandım. Kullandığım bu esrar maddesinin de kimin getirdiğini kimin olduğunu bilmiyorum.”

İfadesinin ardından serbest kalan Urgancıoğlu’na sanatçı Erdal Beşikçioğlu ile 29.11.2013 günü saat 20.39 da yaptığı şu telefon görüşmesi de soruldu:

K.U: Şey çantan ağır mı

E.B: Var

K.U: Var tamam Tolga insin mi

E.B: Yok ulan nereye iniyor ya

K.U: Oğlum yani şimdi yaşlanıyorsun da ondan diyorum

E.B: S..rim hepinizi cebimden çıkarırım lan ben geliyorum

K.U: 3.kata indiriyorum

E.B: HAHA

K.U: 53 numara..

Urgancıoğlu söz konusu konuşmayı şöyle açıkladı:

“ Erdal Beşikçioğlu bana geldiğinde kapı numaramı söylediğim bir görüşmedir. Kesinlikle uyuşturucu içerikli bir görüşme değildir.”

Umut Karadağ ise şunları söyledi: "Ben uyuşturucu maddeyi 5 yıldır kullanmaktayım. Benim ilk eşim Hollandalı'ydı. Yaz tatilinde eşimle birlikte Hollanda’ya gidiyorduk. Esrar maddesine Hollanda’da alıştım. Türkiye’de olduğumuz zamanlarda ise esrar maddesi veya başka bir uyuşturucu madde kullanmıyordum. Daha sonra eşimle boşandık. Bunun üzerine psikolojik sorunlar yaşadım. Bu yüzden Türkiye’de de kullanmaya başladım. Kullandığım esrar maddesini Yenidoğan ve Çinçin bölgesinde tanımadığım şahıslardan temin ettim. 2011 yılında şu anki eşimle evlendiğimde esrar maddesini çok sık kullanmadım. Epey azalttım zaten tiyatro ve dizi projelerinde çalışırken hiç kullanmıyordum. Sadece boşta kaldığım dönemlerde kullanıyordum. Ben 2 yıl önce Ferhat Aktaş isimli şahısla tanıştım. Kendisi Ankara’da benim oynadığım oyunlarına geliyordu. Bu oyunlardan sonra benim yanıma gelerek tanışmak istediğini söyledi. Bu şekilde kendisi ile tanıştım. Ferhat Aktaş ile birlikte bazı zamanlarda alkol alırdık. Görüşmeye başladıktan sonra bir arkadaş ortamında cebinden esrar maddesini çıkardı ve bana ikram etti. Ben de kabul ederek kullandım. Bu şekilde onun esrar maddesi kullandığını öğrenmiş oldum. Birçok defa kendisinden para karşılığında esrar maddesi satın aldım.”

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi

Polisin evinde bulamaması üzerine telefonla aranan Erdal Beşikoğlu 10 Haziran gecesi saat 12’de emniyette alınan ifadesinde şunları söyledi:

“Ben devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Sinema ve dizilerde geçimimi sağlıyorum. Evliyim 2 çocuğum var. Herhangi bir sabıkam yok. Hakkımda daha önce uyuşturucu suçlarıyla ilgili hiçbir yasal işlem yapılmadı. Uyuşturucu maddelerden esrar maddesini 2-3 yıldır kullanırım. İlk olarak esrar maddesini şu an isimlerini hatırlamadığım bir arkadaş ortamında ikram edilmesi sonucu kullandım. Bu esrar maddesini kimin getirdiğini hatırlamıyorum. İkram edildiği için bir iki nefes aldım. Daha sonra kullandığım esrar maddelerini hep arkadaş ortamlarında ikram edilmesi sonucu kullandım. Hiçbir zaman para vererek uyuşturucu madde satın almadım. Son olarak yaklaşık 1-2 ay önce isimlerini şu an hatırlamadığım bir arkadaş ortamında ikram edildiği için kullandım. Bağımlısı değilim. Uzun aralıklarla denk geldiği zamanlarda esrar içtim. Bugün İstanbul ilinde “Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku” adlı sinema filminin setinde bulunurken, cep telefonumdan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şahıs benim bir konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’ye gelerek ifade vermem gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine 10 Haziran günü akşam saatlerinde uçakla Ankara’ya gelerek Narkotik Şube'ye geldim. “

Beşikçioğlu, yardımcısı Fatih A… arasında geçen bir konuşmanın sorulması üzerine, yardımcısı için İstanbul’a gittiği zamanlarda kendisinin yanında olduğunu özel işlerine baktığını, kendisini zarar verebilecek kişilerden uzaklaştırmak için beraber gezdiklerini bahse konu görüşmenin uyuşturucu içerikli olmadığını söyledi.

Beşikçioğlu ve Urgancıoğlu sorgusunun ardınan serbest kalırken, Karadağ tutuklanma talebiyle bugün (12.6.2014) sevk edildiği Ankara 23.Asliye Ceza Mahkemesince adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.