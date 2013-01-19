"Hrant'ın Bıraktığı Yerden Dostları 1915'i Konuşuyor" konulu panelde konuşan Sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, Türklerin bu toprakların yabancı halkı olduğunu belirterek, "Ermeniler ve Kürtler bu coğrafyanın yerli halklarıdır” dedi.

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve dernek tarafından düzenlenen "Hrant'ın Bıraktığı Yerden Dostları 1915'i Konuşuyor" konulu panel, Meydan Sahnesi’nde gerçekleşti. Moderatörlüğünü akademisyen Sibel Özbudun’un yaptığı oturuma konuşmacı olarak, Sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, Garen Mikaelyan, Sait Çetinoğlu, Hrant Kasparyan katıldı.

Oturumun açılışında konuşan akademisyen Sibel Özbudun, Ermenilere karşı soykırım zihniyetinin devam ettiğini belirterek, "Maçta tezahurat atarak ayağa kalkmayan Ermeni'dir! Hocalı Katliamını protesto edenlerin ‘hepiniz Ermenisiniz hepiniz Piçsiniz’ diyerek katliamcı zihniyetin devam ettiğini gösterdiler" dedi.

Özbudun’un ardından konuşan İsmail Beşikçi ise, Türkiye’de Rumların sürgün edildiğini, Ermenilerin soykırıma uğradığını, Kürtlerin ise Türkleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Beşikçi, Türkiye’de sanayide millileşme dönemi adı altında Ermenilerin mallarına el konularak Türklere verildiğine işaret etti.

‘Rum ve Ermenilerin mallarına el koydular’

Türklerin bu toprakların yabancı halkı olduğunu belirten Beşikçi, Ermeniler ve Kürtler bu coğrafyanın yerli halklarıdır. Türkler, Ermenilere soykırım yaptı. Kürtlere de Ermenilerden kalan malları vererek, ‘Siz Türksünüz’ dedi” diye konuştu. Beşikçi’nin ardından konuşan Hrant Kasparyan ise, Türkiye’de devletin sadece Türklere ait olduğu algısının yaratıldığını vurgulayarak, “Bu devlet sadece Türklere ait değil diyen kişiler Hrant gibi öldürülerek susturuluyor. Türkiye’de azınlıklara ve yabancılara yönelik sistematik olarak bir darbe var. 1915’te Ermenilerin, 6-7 Eylül’de Rumların mallarına el koydular” dedi.

Konuşmaların ardından salonda bulunan konuklar söz alarak konuştu. İlk olarak konuşan yazar Fikret Başkaya, katliamların en büyük nedeninin kutsal devlet anlayışı olduğuna işaret ederek, Türkiye’de resmi tarihin yanlış bilindiğine vurgu yaptı. Akademisyen Baskın Oran ise Hrant Dink’in Ermeni ve Türkleri iyi tanıdığını ve barışta birleştirecek tek kişi olduğuna vurgu yaparak, “Dink Türklerin paranoyası Ermenilerin ise travmasına teşhis koymuştu. Hrant, üçüncü taraf olmadan iki tarafın bu sorunu çözmesi gerektiğine inanıyordu” diye konuştu.

Malatya'da anma

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 6'ncı yılında hemşerileri tarafından anıldı. Malatya emek ve demokrasi birleşenleri adına yapılan anma törenine, BDP, EMEP, ÖDP, ESP, CHP, İHD, Pir Sultan Abdal Derneği ve birçok dernek temsilcisi katıldı. Malatya Kız Meslek Lisesi önünden Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Ermeni Kilisesi önüne yürüyen kitle, "Hrant Dink'i unutmadık, unutmayacağız" pankartı taşıdı. Grup sık sık "Bijî biratiya gelan", "Katiller hesap verecek" sloganları attı. Burada açıklama yapan İHD Malatya Şube Sekreteri Ramazan Kuzu, Hrant'ın Ermeni halkının itiraz eden sesi olduğu için katledildiğini hatırlatarak, "Ülkenin egemenlerinin rutin dışı işlerde kullandıkları suç örgütlerini, yargı görmek istememiştir. Ülkemizi idare eden AKP hükümeti sürekli darbe yapan bu sistemi tasfiye yerine ele geçirme eğilimine girmiştir" ded,