Beşikçi: 'Bunun parmaklarını kıralım kalem tutamasın' dediler

T24

"Toplumsal çözüm için yargıya gidilmemeli"

"Kitaplarda Kürtler'in olmadığı yazılıyordu"

"1967'de üstüste ihbarlar geliyordu"

"1970!de üniversitedeki görevime son verildi"

"Albay'a soru sordum, odadan çıktı"

"4 Eylül gecesi beni hayli hırpaladılar"



"Ben suç işlemedim ki beraatimi isteyeyim"



"AİHM devlet terörünü sınırsız destekliyor"

"Kürt sorunun tartışılması önemlidir ama basın da özgür olmalı"



"Erdoğan içeride başka dışarıda başka"

Sosyolog İsmail Beşikçi, NTV'de "Banu Güven'le Artı" adlı programda önemli açıklamalar yaptı. İşte Beşikçi özetle şu açıklamaları yaptı:Bir yazısında "Kandil"i "Q" harfiyle (Qandil) yazdığı gerekçesiyle hapis cezasına verilen Beşikçi, toplumsal sorunların yargıda çözülmek istenmesini eleştirdi. Beşikçi, "Herhangi bir yazıda gerilla, savaş demeniz bir savaş oluşturuyor. Türk siyasal hayatında mahkemelerin devreye sokularak konuşan kişileri susturmaya çalışılmaktadır. Halbuki üniversiteleri daha etkin kılarak sorunun toplumsal dayanaklarının tartışılmasının önemli olduğunu söylemek gerekir. Mahkûmiyete neden olan yazı 1920'lere ilişkin bir analizdir. Bu analizde Kürt sorununun temelleri konuşulmaya çalışıyor. Türk siyasi hayatının şöyle bir özelliği var. Toplumsal hayatını yargı ile çözümlemek. Resmi ideoloji Türkiye'de hala çok etkin ve belirleyici bir kurumdur. Resmi ideoloji bilim, sanat ve üniversiteyi yönlendirir" dedi.Kürt sorunun temeline ilişkin konuşan Beşikçi başından geçen bir anıyı şöyle anlattı: "Siyasal Fakülteleri'nde 1950'lerde uygulanan bir program vardı. Yaz aylarında uygulanıyordu. Ben de bu program çerçevesinde Elazığ'a gitmiştim. 27 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin siyasal gündeminde çok çeşitli konular geldi. Örneğin basın özgürlüğü, toprak reformu, çift meclis vs. Bu konulardan birisi de Türkler'in Kürtlüğü idi. Fahrettin Kırızoğlu, Mehmet Şerif'in kitabı o günlerde çok konuşuluyordu. O kitaplarda Kürtler'in Türk olduğundan bahsediliyordu. Ben Elazığ'a gittiğimde, kaymakamların köylülerle ilişkilerinde tercüman olduğunu farkettim. Tercüman kaymakamlıkta çalışan bir çaycı, bir imam tercüman olarak kullanılıyordu. Bu ilgi çekici bir olaydı. Ankara'da Kürtler'in Türklüğü anlatılıyordu. Her hocanın masasında 'Doğu İlleri Varto Tarihleri' vardı. O kitapta Kürtler'in olmadığı ve Kürtçe diye bir dilin olmadığı iddia ediliyordu."1967'de doğu mitingleri oldu. Diyarbakır, Silvan, Batman, Siverek gibi yerlerde yapıldı. Ben de o mitingleri izledim. O zamanlar teksir vardı. Metingler teksirle çoğaltılıyordu. Doğu mitinglerin analizim teksirle yayınlandı. Ondan sonra bu ihbarlar gündeme geldi. O günlerde Forum dergisi yayınlanıyordu. Hasan Hüseyin Korkmazgil çıkarıyordu.Sonra idari soruşturma açıldı. 'Kürtler Türk değil mi?' gibilerinden. 1970'de üniversiteden görevime son verildi. Ant Dergisi'nde bir yazım çıktı. 12 Mart'a henüz gelinmemişti. O dergide doğuda geri bırakılmışlığın oluşumu bir yazı vardı. O yazıdan dolayı İstanbul Basın Mahkemesi'nde dava açıldı. Orada bilirkişi raporunda Kürt'ten söz ederek Türk milli duygularını zedelendiğinden bahsediliyordu. Halbuki herkes Türk'tür ve Türkçe konuşur deniliyordu. Bu raporda iki ordinaryüs profesörün imzası vardır. İşte bu resmi ideolojinin uygulamasıydı. Bilim özgürlüğünde sınırsız düşünce vardır.1980'de İstanbul Toptaşı Cezaevi'ndeydim. Beni cezaevi müdürün odasında bir albayla görüştürdüler. Orada bir albay bana Kürt diye bir halkın olmadığını ve Kürt dilinin olmadığını söyledi. Benim neden aykırı şeyler yazdığımı sordu. Yaklaşık 6-7 dakika konuştu. Ben kendisine bir soru sorabilir miyim dedim. Oğuz Türkleri'nin Anadolu'ya geldiklerinde burada kim vardı diye sordum. Bunları bir süre konuşacağız diyerek odadan çıktı.Ertesi gün ben tek kişi olarak Sakarya Cezaevi'ne sürgün edildim. 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan geceydi. Benim yazar olduğumu falan öğrendiler. O esnada 'bunun parmaklarını kıralım eli kalem tutamasın' dediler. Daha sonra da 12 Eylül geldi. Arkadaşlarım bana muhafaza etmem için para vermişlerdi. Üzerimde para çıkınca idare bu durumu örgütün paraları olarak değerlendirdi. O gece çok hırpalamalar olmuştu. Bir şeye inanmak önemli. Bilime inanmak önemli. Toplumsal bir olayı kavramaya çalışıyorsunuz. Filistin, Güney Afrika sorununu da anlatabilirsiniz. Ama çok daha yakın olduğunuz için Kürt sorunu sizin bilincinize daha çok yansıyor. Bu konuyla ilgilenmek gerekir diye düşünüyorsunuz, bilimin gereği diye düşünüyorsunuz.Terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırlan Beşikçi, "Ben davalarda beraat istemedim çünkü beraat suçla ilgili bir şeydir. Halbuki benim düşüncemi ifade etmemde bir suç yoktur. O bakımdan beraat istemem anlamlı değil" dedi.Sosyolog Beşikçi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmamasının sebebini, "AİHM devlet terörüne sınırsız destek veren bir makamdır. Teröre karşıyız diyerek devlet terörüne sınırsız bir destek verdiği için ben başvuruya gerek duymadım" diye açıkladı.Beşikçi şöyle devam etti: "9 Kasım'da Şemdinli'de bir olay olmuştu. İyi çocuklar Şemdinli'yi bombalamıştı. Bunun üzerine Avrupa'nın hiçbir kurumu JİTEM ve güvenlik güçlerinin faaliyetini eleştirmediler. Ama PKK diyelim ki karakollara saldırı yaptığı zaman Kürtler'i eleştirmekte yarış ettiler..."Kürt sorununa ilişkin yapılan tartışmaların önemine değinen Beşikçi, basın özgür olması gerektiğini şöyle anlattı: "Demokratik açılım veya Kürt açılımında yaşayan bir olay var. Kürt sorunu konusunda konuşmalar oluyor, tartışmalar oluyor. Çözümden önce şunu düşünmek gerekir. Kürt sorunu dediğimiz olay nasıl bir olaydır. Bunun temelleri nelerdir? Bunun konuşulması ve tartışılması önemlidir. Bunun için basının ve üniversitenin daha özgür olması lazımdır. Çözümden önce böyle bir ortamın hazırlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum."Anadilde eğitime destek verdiğini belirten Beşikçi, hükümetin 2011 seçimlerinden sonra hazırlamayı planladığı anayasaya ilişkin "Genel af olmayacak, anadilde eğitim olmayacak diyor. Hükümet olmazlardan bahsediyor; halbuki olabilirden bahsetmesi lazım. Başbakan Erdoğan Almanya'da Türk okulları istiyor ama Türkiye'ye döndüğü zaman 'Benden anadilde eğitim talebinde bulunmayın' diyor. Bu çok çelişkili bir düşünce. Başbakan Kıbrıs'ta, Filistin'de ne istiyor? Ama Türkiye'de 20 milyon Kürt'ün ana dilde eğitimine şiddetli bir karşı duruş sözkonusu. Önce hükümetin adım atması gerekiyor" dedi.