-BESİCİLERDEN BELEDİYELERE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TKEÜMB) Başkanı Bülent Tunç, ette birilerinin besicinin sırtından spekülasyon yapmasına izin vermeyeceklerini belirterek, bu spekülasyonun önlenmesi için, belediyelere, et satışı konusunda kendileri ile işbirliği yapma çağrısında bulundu. Dün yaptığı açıklamada, birlik üyesi besicilerin elinde 1 milyon baş kesime hazır hayvan olduğunu bildiren Tunç, bugün yaptığı açıklamada, ''Üreten biziz, birileri bizim sırtımızdan fazladan para kazanma peşinde. Belediyeler bize satış için imkan sağlasın. Yetiştirdiğimiz hayvanları kendi adımıza kestirip, paketleyip vatandaşa satış imkanımız var'' dedi. Tunç, o zaman vatandaşın kilosu 17-18 liradan kıyma, 20-22 liradan kemiksiz et alabileceğini belirtirken, bu yöntemle en azından piyasada rekabet sağlayarak, haksız fiyat artışlarının önüne geçilebileceğini söyledi. Besicilerin, bir hayvana, doğumundan kesim aşamasına getirilene kadar ortalama 30 ay emek verdiğini, ancak, buna karşın çok sayıda küçük besicinin piyasada rekabet imkanı olmadığı için, bazı büyük alıcıların verdiği fiyata hayvanını satmak zorunda kaldığını anlatan Tunç, şöyle devam etti: ''Bu kişiler, kazançlarını artırmak için istedikleri gibi piyasada fiyatları belirliyorlar. (Hayvan almıyorum) deyince hayvan alım fiyatı düşüyor. Et fiyatını artırarak karını yükseltmek istiyorsa, birkaç hayvanı yüksek fiyattan alıp, fiyat artmış gibi gösteriyor. Üstelik burada hayvanı üreten bizler, spekülatör olarak suçlanıyoruz. Bir kaç kişinin oyunu yüzünden, biz üreticiler de zarar ediyoruz. Et fiyatları artmasın diye referans fiyat düşürülüyor, hayvan ithalatındaki gümrük vergileri düşürülecek deniyor, tüccar yerli hayvan almayı bırakıyor. Bu sefer hayvan alım fiyatı düşüyor ama bu et fiyatlarına yansıtılmıyor. Yani, birileri bizim sırtımızdan daha fazla kar ediyor. Bunu önlemek için belediyelere çağrıda bulunuyorum. Et satışı konusunda bize yardımcı olsunlar, yer göstersinler. Bizim elimizde kesime hazır 1 milyon baş hayvan var. Bunları, kendi adımızda kombinalarda, belediye mezbahalarında kestirebiliriz. Kesim maliyeti hayvan başına 50-60 lira. Bu etleri, bedelini ödeyerek işleme tesislerinde paketletebiliriz. Bunu EBK'da bile yaptırabiliriz. bunu yapacak organizasyon gücüne sahibiz. Yeter ki satış konusunda belediyeler bize yardımcı olsun.''