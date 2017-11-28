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Besici, kopan parmağıyla hastaneye kaldırıldı (2)

PARMAĞI DİKİLEMEDİ Karaman'da Mehmet A

28 Kasım 2017 19:51

PARMAĞI DİKİLEMEDİ
Karaman\'da Mehmet A.\'nın (41) büyükbaşlarını çiftleştirmek için ahırın dışına çıkarmak istediği sırada boğayı bağlayıp, eline doladığı ipin, hayvanın ürküp, kaçması nedeniyle gerilmesi sonucu kopardığı sol elinin orta parmağı, yerine dikilemedi. Olayın ardından Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, ameliyata alınan Mehmet A.\'nın özel muhafaza kutusunda yanında getirilen parmağının dokuları parçalandığı için dikime uygun olmadığı, bu nedenle doktorların parmağı yerine dikemediği belirtildi. 


 

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PARMAĞI DİKİLEMEDİ Karaman MehmetOlayınKaraman Devlet Hastanesi

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