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Besici katiline ömür boyu hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı besici Hasan Çankaya'yı öldüren Cihat Demir'e ömür boyu hapis cezası verildi

23 Ekim 2017 18:33

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı besici Hasan Çankaya\'yı öldüren Cihat Demir\'e ömür boyu hapis cezası verildi.
Olay, Özvatan İlçesi Kermelik Köyü\'nde geçen yıl meydana geldi. 24 Kasım tarihinde Erkilet yakınlarında cesedi bulunan Hasan Cankaya adlı şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.
18 Kasım\'da Özvatan\'ın Kermelik öldürülen ve cesedi 40 kilometre uzaklıktaki Erkilet Mahallesi yakınlarında boş bir arazide bulunan besici Hasan Çankaya cinayetinin karar duruşması Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. 40 yaşındaki tutuklu sanık Cihat Demir ve avukatının hazır bulunduğu mahkeme de cinayet canlısı Demir, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda Hasan Çankaya\'yı döverek öldürdüğü iddia edilen Cihat Demir\'e \'kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

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