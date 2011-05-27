Beşi general sekiz askere 'Balyoz' sorgusu

T24 - Eskişehir'de ele geçirilen ve "Balyoz" davasının devamı niteliğinde olduğu söylenen belgelerle yeni bir soruşturma açıldı. Beşi general düzeyinde olmak üzere 7 muvvazaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.



"Balyoz" davasının bu yeni soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı. 7 muvazzaf subay gerekçe olarak da, emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde, "Balyoz" planının devamı olduğu iddia edilen belgeler gösteriliyor. CNN Türk'te yer alan haber şöyle:



Buna göre, Orgeneral Engin Balanlı'nın emrindeki filonun Adıyaman Menzil cemaatine bağlı Bilvanis çiftliğini havadan izlediği, gizli çekimler yaptığı ve hava destekli bir saldırı planladığı iddia ediliyor.



Adliyeye gelen subaylar arasında, Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da bulunduğu ifade edildi. Ancak Balanlı'nın avukatı bu ifadeyi yalanladı. Balanlı'nın adı Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geçiyordu.



Tüm bu gelişmeler akıllara, Genelkurmay'ın sürpriz şekilde iptal ettiği iki tatbikaktı getirdi. Zira Ankara kulislerinde o tatbikatta önemli görevleri olan 9 muvazzafın "Balyoz" kapsamında ifadeye çağrıldığı konuşuluyordu ve Bilgin Balanlı da yine tatbikatta görev alacaklar arasındaydı.



Genelkurmay Başkanlığı, Ege'de yapılan "Denizkurdu" ve "Efes 2011" tatbikatlarını sürpriz biçimde iptal etti.





Asker operasyon duyumu mu aldı?



Bunu kısa bir açıklama ile duyurdu. Gerekçesi yoktu. Ankara'da kulisler hareketlendi. Askerin kendisine yönelik yeni bir operasyon duyumu aldığı iddia ediliyordu. Tebligatın pazartesi günü askerlere gönderildiği konuşuluyordu.



Çarşamba günü Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü, perşembe günü ise Başbakan Erdoğan ile bir araya geldi.



O görüşme bitti, akşam saatlerine doğru aralarında üst düzey generallerin bulunduğu 9 muvazzafın "Balyoz" darbe planı iddiaları ile igili ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.



İfadeye çağrılan muvazzaflarla ilgili kimse açıklama yapmadı. Sadece Başbakan Erdoğan uçağındaki bir grup gazeteciye "Komutanlar ifadeye çağrılmış diye öğrendim, nedir ne var ne yok bilmiyorum" dedi. Ancak ilerleyen dakikalarda generallerin isimleri yine kulislere sızdı.



O isimler arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da bulunduğu iddia edildi.7 general ile iki subayın Beşiktaş'daki İstanbul Adliyesi'ne ifadeye gitmeleri konusunda tebligat yaptığı kaydedildi.



Ankara kulislerindeki bu haberlerin ardından şimdi gözler İstanbul Adliyesi'nde ifade veren 7 muvazaf subayda.







