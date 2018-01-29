Besi çiftliğinde üretilen 13 ton sahte içki el geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde bir hayvan besi çiftliğine baskın yapan polis ekipleri, burada imal edilen 13 ton sahte viski ve rakı ele geçirdi.

Sınırteke Mahallesi yakınlarında bulunan besi çiftliğinde rakı imal edildiğini belirleyen polis ekipleri, gece operasyon düzenledi. Yapılan aramada, tanklar içerisinde toplam 13 ton viski ve rakı ele geçirildi. Polis ekipleri, sahte viski ve rakıya el koydu. İçkiler, kamyonlara yüklenerek emniyete götürüldü. İşletme çalışanları ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işletme sahibine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

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